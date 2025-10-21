VIDEO Atac masiv cu zeci de drone ucrainene asupra Rusiei. Locuitorii unui imobil au fost evacuați, o clinică medicală a fost avariată

Forțele ucrainene au lansat în noaptea de luni spre marți atacuri cu 55 de drone asupra mai multor regiuni ale Rusiei, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Atacurile au provocat pagube și au rănit două persoane în regiunile Briansk și Rostov, transmite Kyiv Independent.

„În cursul nopții trecute, sistemele de alertă de apărare aeriană au interceptat și distrus 55 de vehicule aeriene fără pilot cu aripi fixe ucrainene”, a anunțat Ministerul rus al Apărării.

Cele mai multe drone, 34, au fost lansate asupra regiunii Rostov. Aici, o clădire rezidențială, o clinică medicală, magazine și mai multe locuințe au fost avariate în urma atacului cu drone. De asemenea, o persoană a fost rănită în orașul Rostov-pe-Don, din cauza resturilor căzute, au declarat autoritățile locale.

Locuitorii au fost evacuați dintr-o clădire rezidențială din orașul Bataysk, regiunea Rostov, în timp ce autoritățile verificau dacă structura imobilului a rămas sigură după avarii. Ulterior, oamenii au fost lăsați să se întoarcă în locuințele lor, a declarat guvernatorul regiunii Rostov, Iurii Sliusar.

În orașul rus Klintsy, din regiunea Briansk, trei mașini au fost avariate, precum și fațada a două clădiri de apartamente, a declarat guvernatorul regiunii Briansk, Alexander Bogomaz, într-o postare pe Telegram.

„Un adolescent născut în 2010 a suferit contuzii. Echipa de ambulanță i-a acordat băiatului toată asistența medicală necesară la fața locului”, a adăugat el.

Armata ucraineană atacă frecvent infrastructura militară din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei, în încercarea de a diminua capacitatea de luptă a Moscovei, care își continuă războiul împotriva Ucrainei, notează Kyiv Independent.