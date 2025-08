VIDEO Atac rusesc de amploare la Mikolaiv. Zeci de clădiri au fost distruse în timpul nopții

Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Mikolaiv, din sudul Ucrainei, a rănit cel puţin şapte persoane şi a distrus sau avariat zeci de case şi clădiri civile, a anunţat duminică guvernatorul regional, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Doi dintre răniţi au fost spitalizaţi în urma atacului, care a avut loc sâmbătă seara, a declarat guvernatorul Vitali Kim pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Oficialul a postat imagini care arată clădiri rezidenţiale aproape distruse în totalitate, cu resturi împrăştiate în jur. El a spus că 23 de case private, 12 blocuri de locuinţe şi un oficiu poştal au fost avariate.

