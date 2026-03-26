VIDEO Avertismentul premierului la Camera de Comerț Româno-Americană: „Nu va fi un an ușor nici pentru dumneavoastră și nici pentru Guvern”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi, că Guvernul României se confruntă cu un „paradox” în acest an, în care trebuie să scadă deficitul bugetar, dar în același timp „să ne menținem investițiile la o valoare mare”, în condițiile în care mai sunt doar câteva luni în care pot fi absorbite fondurile din PNRR.

În cadrul alocuțiunii susținute la Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerț Româno-Americane, premierul a spus că anul este unul „dificil”, având în vedere „că suntem în continuarea unui an de corecții bugetare”, dar și contextul internațional, „care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influențată de ceea ce se întâmplă”.

„Nu va fi, deci, un an ușor nici pentru dumneavoastră și nici pentru Guvern”, a spus Ilie Bolojan.

El a avertizat că „nu mai putem continua cu deficitele foarte mari, care ne creează niște probleme majore”, astfel că „în perioada următoare” trebuie reduse cheltuielile statului.

„E un paradox anul acesta, trebuie să avem să scădem deficitele, dar să ne menținem investițiile la o valoare mare, printre cele mai mari, pentru că e un pachet de fonduri pe care trebuie să-l absorbim, de fonduri europene, și este o provocare majoră pentru noi ca până la finalul lunii august să absorbim cele 10 miliarde de euro”, a adăugat premierul, referindu-se la PNRR.

„Pachet de măsuri” în domeniul energiei

Ilie Bolojan a spus că Guvernul își propune să vină „cu un pachet de măsuri” pe componenta de energie.

„O componentă importantă este zona de energie, tot ce ține de combustibili, în așa fel încât, pe de o parte, pe partea de energie să venim cu un pachet de măsuri care să ne crească producția de energie, să așeze zona de comercializare și să ne crească capacitatea de stocare, pentru ca prețurile la energie, să le putem coborî în etapa următoare. Se poate face acest lucru și trebuie să o facem”, a continuat premierul.

Bolojan a mai afirmat că vrea ca „România să rămână o țară care este competitivă din punct de vedere al afacerilor”.

„Vom căuta să rămânem într-o zonă de predictibilitate (…). Sper ca crizele externe care ne impactează să nu dureze foarte mult, în așa fel încât să nu perturbe foarte mult ceea ce înseamnă echilibrele care țin de inflație, care țin de creșterea economică”, a mai declarat el.