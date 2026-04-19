VIDEO Barack Obama și Zohran Mamdani au citit povești și au cântat într-un centru pentru copii din Bronx

Fostul președinte american Barack Obama și primarul orașului New York, Zohran Mamdani, s-au întâlnit pentru prima dată sâmbătă, într-un centru de îngrijire a copiilor din Bronx, unde au citit povești unui grup de preșcolari și au cântat împreună cu ei, relatează The Guardian.

Întâlnirea are loc în contextul în care Mamdani, socialist democrat care a depășit recent pragul de 100 de zile de mandat, încearcă în paralel să construiască o relație de lucru și cu Donald Trump, succesorul republican al lui Obama la Casa Albă.

Obama și Mamdani nu au răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Barack Obama, una dintre figurile centrale ale Partidului Democrat, s-a oferit să îi fie un fel de consilier lui Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani. Vizibilitatea, vârsta și agenda sa progresistă l-au făcut pe Mamdani să iasă în evidență în politica democrată.

Mamdani și-a preluat mandatul în ianuarie, după o campanie axată pe ideea de a face orașul New York mai accesibil din punct de vedere financiar, punând în centrul agendei redirecționarea resurselor guvernamentale pentru a sprijini clasa muncitoare aflată în dificultate.

Primarul s-a întâlnit de două ori cu Donald Trump la Casa Albă, în noiembrie și februarie, pentru a discuta probleme care afectează New York-ul, oraș din care provine și președintele.

În ciuda acestor întâlniri cordiale, relația dintre cei doi pare să se fi tensionat recent. Trump a scris joi pe rețelele sociale că Mamdani „distruge New York-ul” prin politicile sale fiscale și a amenințat că va retrage finanțarea federală pentru oraș.