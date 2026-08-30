VIDEO Big Brother cu camerele de bord ale mașinilor: un nou proiect-pilot lansat de Toyota

În urmă cu câțiva ani, producătorul japonez Toyota a început colaborarea cu autoritățile pentru a crea un sistem de supraveghere bazat pe camerele video de la bordul autobuselor.

Scopul era depistarea timpurie a situațiilor periculoase din oraș, folosindu-se de o rețea de camere foarte bine dezvoltată.

Acum, ideea merge mai departe și se extinde la camerele de la bordul autoturismelor private, conform datelor Profit.ro.

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