VIDEO Bloc de 10 etaje din Beirut, făcut una cu pământul dintr-o singură lovitură. Locatarii fuseseră avertizați cu puțin timp înainte

Un atac aerian israelian a lovit miercuri cartierul Bachoura din centrul orașului Beirut, a declarat agenției Reuters un martor ocular, o explozie puternică fiind auzită în zonă după ce armata israeliană a avertizat locuitorii să evacueze o clădire înainte de atac.

Atacul a făcut parte dintr-o serie mai amplă de lovituri israeliene asupra Libanului de miercuri, incluzând raiduri asupra altor părți ale capitalei libaneze, precum și asupra zonelor sudice și estice ale țării, semnalând o intensificare a campaniei Israelului împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran.

🇮🇱🇱🇧 An airstrike targeted a building in Beirut early this morning, following an evacuation warning issued approximately 30 minutes beforehand. pic.twitter.com/ZYIpxyPm44 — 🇧🇷🇮🇹 Gabriel Ferrigno | Geopolitics (@bielferrigno) March 18, 2026

Israel just bombed a very large residential building full of people in Beirut a few minutes ago. pic.twitter.com/wwtgwxNxLR — Muhammad Umair (@P11943PakArmy) March 18, 2026

O primă lovitură, în jurul orei 01:30, a distrus mai multe etaje ale unui bloc de apartamente din cartierul Zuqaq al-Blat din Beirut, în timp ce un alt atac în cartierul vecin Basta a distrus cel puțin două etaje ale unei clădiri.

Mai târziu, în jurul orei 5:30 dimineața, o lovitură mai puternică a distrus blocul din cartierul Bachoura – o zonă situată în apropierea centrului orașului Beirut, care a mai fost lovită de Israelul săptămâna trecută.

Înainte de atacul din Bachoura, armata israeliană a emis un avertisment pe rețelele de socializare, evidențiind o clădire și afirmând că intenționează să acționeze împotriva a ceea ce a numit o instalație a Hezbollah din zonă.

Nu s-a emis niciun avertisment înaintea atacurilor din Zuqaq al-Blat și Basta, în urma cărora, potrivit Ministerului Sănătății din Liban, șase persoane au fost ucise și 24 rănite.

În sudul și estul Libanului, cel puțin 14 persoane au fost ucise în alte atacuri aeriene israeliene, a scris agenția de știri de stat, citând Ministerul Sănătății.

Armata israeliană a transmis miercuri că a început să lovească ținte Hezbollah în sudul Libanului.

Ultimele atacuri atrag Libanul și mai mult în războiul din Orientul Mijlociu, după ce Hezbollah a atacat Israelul pe 2 martie, afirmând că scopul său era să răzbune uciderea liderului suprem al Iranului. Israelul a răspuns cu o ofensivă care a ucis peste 800 de persoane în Liban și a forțat peste 800.000 să-și părăsească locuințele.