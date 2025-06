VIDEO Bombardament din dronă: Două avioane de vânătoare F-14 Tomcat ale Iranului, distruse pe aeroportul din Teheran, anunță armata israeliană

O dronă a Forțelor Aeriene Israeliene a lovit și distrus două avioane de vânătoare iraniene F-14 în cadrul unui atac asupra aeroportului din Teheran, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al armatei israeliene (IDF), generalul de brigadă Effie Defrin, într-o conferință de presă, potrivit The Times of Israel și CNN.

Avioanele F-14 Tomcat, fabricate în SUA, au fost furnizate Iranului înainte de Revoluția Islamică din 1979 și se crede că sunt ultimele care mai sunt încă în funcțiune.

IDF a publicat imagini ale atacului efectuat.

IDF Spokesperson: “The Air Force attacked and destroyed 2 Iranian F-14 jets at Tehran Airport.” Special documentation: An Air Force aircraft detected and attacked a launch team preparing to launch UAVs towards the State of Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/hiRoDFfINW

De asemenea, IDF a difuzat luni imagini ale unui atac asupra soldaților iranieni care se pregăteau să lanseze drone asupra Israelului. Un alt videoclip arată un atac asupra containerelor în care erau depozitate drone.

