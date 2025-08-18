VIDEO Cadoul personal din partea lui Vladimir Putin pentru un bărbat din Alaska, prezentat într-un reportaj de propagandă

Un bărbat din Anchorage a primit din partea lui Vladimir Putin un cadou, potrivit presei de stat ruse. Sursă foto: Captură video RT

Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă de la președintele rus Vladimir Putin în timpul summitului de săptămâna trecută cu omologul său american Donald Trump din orașul din Alaska, potrivit unui reportaj publicat de televiziunea de stat rusă, informează Reuters.

Un angajat al ambasadei Rusiei din Statele Unite i-a înmânat bărbatului, Mark Warren , cheile noii sale motociclete Ural în parcarea hotelului din Anchorage, unde era cazată delegația rusă.

„Trebuie să spun că acesta este un cadou personal din partea președintelui Federației Ruse”, i-a spus Andrei Ledenev, un angajat al ambasadei ruse lui lui Warren.

Warren, un bărbat cu părul alb și ochelari, pe care Reuters nu a putut să-l contacteze pentru declarații, s-a urcat pe noua motocicletă, cu Ledenev în spatele lui și un alt bărbat în ataș, pentru a o face o plimbare, potrivit imaginilor publicate de Russia Today.

🇷🇺🏍️ An unexpected twist in #Anchorage: #Mark_Warren longed for spare parts for his Russian #Ural_bike but couldn’t get them due to sanctions, just received a brand-new motorcycle — from Vladimir #Putin via Russian diplomatspic.twitter.com/S7IpyQvirs #Sanctions just spark a… pic.twitter.com/U0colNFxVi — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 18, 2025

Bărbatul, impresionat de cadoul primit

„Îmi place motocicleta mea veche, dar aceasta este evident mult mai bună”, a spus Warren.

„Am rămas fără cuvinte, este uimitor. Mulțumesc foarte mult.”

Cadoul neașteptat din partea liderului rus a venit după ce reporterii de la televiziunea de stat rusă Canalul 1 l-au întâlnit întâmplător pe Warren pe străzile din Anchorage înainte de summit.

Reporterii ruși s-au oprit să admire motocicleta lui Warren, fabricată de Ural, compania fiind fondată în 1941 în URSS.

Warren i-a spus reporterului Valentin Bogdanov că a avut dificultăți în a obține piese de schimb pentru motocicletă, inclusiv un starter nou, deoarece fabrica de producție „se află în Ucraina”.

Fabrica și-a retras producția din Rusia după invadarea Ucrainei

„Deci, pentru dumneavoastră, dacă se rezolvă acest conflict aici, în Alaska, mă refer la Putin și Trump, va fi bine?”, îl întreabă Bogdanov pe Warren.

„Da, va fi bine”, a răspuns bărbatul.

Ural, cu sediul în statul Washington, afirmă că toate motocicletele sale sunt asamblate în Kazahstan.



Compania și-a retras toată producția din Rusia după începerea războiului pe scară largă în Ucraina.

Ural nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii în afara programului de lucru din SUA.