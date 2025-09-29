VIDEO Când estimează Ilie Bolojan că pot fi ținute alegerile pentru Primăria Capitalei. „Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță”

Prim-ministrul Ilie Bololan a declarat, luni, la Digi24, că el consideră că „găsirea unei soluții printr-un consens este cea mai bună formulă” pentru a stabili data alegerilor pentru Primăria Municipiului București, chiar dacă „Guvernul ar putea să vină să forțeze adoptarea unei hotărâri” în acest sens.

Premierul a spus că alegerile pentru Primăria Capitalei „ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lunii noiembrie, sau ar putea să fie amânate pe primăvară”.

„Aici sunt niște puncte de vedere în interiorul coaliției. Sigur că Guvernul ar putea să vină să forțeze, să spunem, adoptarea unei hotărâri de Guvern care să stabilească această dată, dar consider că găsirea unei soluții printr-un consens este cea mai bună formulă în așa fel încât să putem avea alegeri și în București”, a adăugat Ilie Bolojan.

El a explicat că „un primar care este ales are în mod evident o autoritate mult mai mare decât un primar interimar”.

„Cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanță inclusiv în Capitală, la primărie”, a continuat liberalul.

Bolojan a spus că, în opinia sa, „cu cât se fac mai repede, cu atât este mai bine”.

„Asta ține și de spiritul legii, care dă un anumit termen, pe de o parte, dar ține și de o realitate practică. Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță, aceasta este realitatea. Nu e vorba de Primăria Generală, e valabil peste tot”, a conchis premierul Ilie Bolojan.