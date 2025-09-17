VIDEO Captură pe frontul din Harkov: O brigadă de infanterie motorizată a prins un bărbat din Kenya care susține că a fost păcălit să lupte în armata rusă

10 februarie 2025, regiunea Harkov, Ucraina: Un soldat al Brigăzii Independente de Tancuri nr. 3, în timpul unei misiuni de luptă. FOTO: Viacheslav Madiievskyi / Zuma Press / Profimedia

Soldații ucraineni au luat prizonier de război un cetățean kenyan care servea în armata rusă în regiunea Harkov, lângă orașul Vovceansk, a anunțat miercuri, 17 seprembrie, Brigada 57 de Infanterie Motorizată din cadrul armatei Kievului.

Bărbatul s-a identificat cu numele de Evans și a spus că în viața civilă era atlet. El a afirmat că a mers în Rusia ca turist și a fost „păcălit” să se alăture armatei ruse.

Acest caz evidențiază o tendință mai largă a Rusiei de a recruta străini pentru a lupta împotriva Ucrainei, uneori prin metode înșelătoare, scrie The Kyiv Independent.

„Am ajuns în Rusia fără să știu că fusesem înrolat în armata rusă. Nu mai servisem niciodată”, a spus Evans, într-o înregistrare video difuzată de brigada ucraineană. „Nu plecasem în Rusia pentru asta”, a precizat cetățeanul kenyan.

Potrivit lui Evans, bărbatul care l-a găzduit în Rusia i-a oferit un „loc de muncă” și i-a dat documente să semneze, care s-au dovedit a fi un contract militar.

„După ce am semnat, mi-a luat pașaportul și telefonul, spunând că mi le va înapoia. Din acel moment, au venit alte persoane după mine. Mi-au spus să urc în mașină”, a adăugat el.

După doar o săptămână de instrucție de bază, a fost trimis într-o tabără militară. Acolo, a spus Evans, erau condiții haotice, cu ordine strigate în timp ce soldații erau apucați de haine.

Temându-se pentru viața lui, Evans a fugit și s-a predat trupelor ucrainene, care i-au dat mâncare și apă. El a spus că, dacă s-ar fi întors în armata rusă, ar fi fost ucis.

Bărbatul a adăugat că printre recruți se aflau și ruși, belaruși, tadjici și alți cetățeni africani.

Kenya, o țară din Africa de Est care depinde în mare măsură de cerealele ucrainene, se confruntă cu perturbări pe piața alimentară după începutul invaziei ruse din Ucraina, în 2022.

Președintele kenyan William Ruto a condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainei, calificându-l ca nedrept.

Moscova și-a intensificat eforturile de a-și extinde influența în Africa prin intermediul agențiilor de presă de stat, precum TASS și RT (Russia Today), recrutând în același timp luptători de pe continent.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat, pe 4 august, că unitățile ruse din regiunea Harkov includ mercenari străini din China, Tadjikistan, Uzbekistan, Pakistan și mai multe țări africane.