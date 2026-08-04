VIDEO Cât dintr-un euro cheltuit la Kaufland rămâne în România? 

Atunci când plătim pentru cumpărăturile de zi cu zi, rareori ne gândim unde ajung, de fapt, banii pe care îi cheltuim. Cât rămâne în economia locală? Cât ajunge la furnizorii români? Și ce impact au acești bani asupra locurilor de muncă, investițiilor sau bugetului de stat?

Studiul publicat de Kaufland România, realizat cu sprijinul companiei KPMG, care analizează impactul socio-economic oferă răspunsuri la aceste întrebări și urmărește traseul fiecărui euro cheltuit în magazinele retailerului. Potrivit analizei, 65 de cenți din fiecare euro cheltuit la Kaufland ajung direct la furnizori din România, în timp ce restul este distribuit către furnizori internaționali, salarii, taxe și alte costuri operaționale.

Datele arată și impactul mai amplu al activității companiei în economie. În anul financiar 2025, Kaufland a colaborat cu peste 2.500 de furnizori locali, iar aproximativ 80% din cheltuielile totale cu furnizorii au fost direcționate către parteneri din România. În același timp, compania a generat o contribuție de 2,89 miliarde de euro la economia națională, echivalentul a aproximativ 0,8% din PIB, și susține peste 131.000 de locuri de muncă prin efectele directe, indirecte și induse ale activității sale.

În infograficul video sunt prezentate principalele concluzii ale studiului și traseul banilor cheltuiți de consumatori, de la casa de marcat până la furnizori, angajați, investiții și economia românească.

Articol susținut de Kaufland România