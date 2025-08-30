VIDEO Catastrofă feroviară în Egipt. Trei oameni au murit după deraierea a șapte vagoane

Trei oameni au murit şi 94 au fost răniţi sâmbătă în deraierea unui tren în nord-vestul Egiptului, au anunţat autorităţile sanitare citate de DPA, preluată de Agerpres.

Accidentul s-a produs în provincia de coastă Marsa Matruh, a anunţat Ministerul Sănătăţii într-un comunicat.

Autorităţile feroviare susţin că şapte vagoane au deraiat în timp ce trenul se deplasa pe ruta Marsa Matruh – Cairo.

⚡️Egyptian Health Ministry:



3 killed, 54 injured in train derailment in Matrouh. pic.twitter.com/ocdMCe0Myw — S2FUncensored (@S2FUncensored) August 30, 2025

Ministrul egiptean al transportului, Kamel al-Wazir, s-a deplasat la faţa locului şi a dispus formarea unei comisii tehnice pentru a stabili cauza accidentului, au precizat într-un comunicat Căile ferate naţionale.

Iniţial, portalul de ştiri egiptean al-Youm al-Sabaa a relatat că incidentul a avut loc în urma unei tasări, ceea ce a determinat o suspendare a circulaţiei feroviare.

Cel mai grav dezastru feroviar din istoria Egiptului a avut loc în 2002, când un tren de pasageri a luat foc, provocând moartea a peste 360 de persoane.