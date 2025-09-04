VIDEO Ce a făcut, cu mare grijă, echipa lui Kim Jong Un, după ce liderul nord-coreean s-a întâlnit cu Vladimir Putin

Kim Jong Un s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Beijing. Foto: STR / AFP / Profimedia

După ce Kim Jong Un s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Beijing, echipa nord-coreeană care îl însoțea a șters cu grijă tot ce atinsese liderul suprem al țării lor, măsură care, potrivit analiștilor, face parte dintr-o serie de măsuri de securitate menite să contracareze spionajul străin, transmite Reuters.

Chiar și în contextul apariției unei prietenii tot mai strânse între Kim și Putin, imaginile difuzate miercuri au arătat măsurile extraordinare luate pentru a ascunde orice indiciu despre starea de sănătate a lui Kim.

Într-o postare pe Telegram, jurnalistul rus pro-Kremlin Alexander Yunashev a distribuit un videoclip în care doi membri ai personalului lui Kim curățau meticulos camera din capitala chineză în care Kim și Putin s-au întâlnit timp de mai bine de două ore.

Spatarul și cotierele scaunului au fost frecate, iar măsuța de cafea de lângă scaunul lui Kim a fost, de asemenea, curățată. Paharul folosit de Kim a fost, de asemenea, luat de acolo.

Russian media says North Korea scrubbed all traces of Kim Jong Un after his meeting with Putin, cleaning his chair, glass, and every surface he touched. pic.twitter.com/5CpPvF6iTg — Open Source Intel (@Osint613) September 3, 2025

Kim Jong Un își ia în călătoriile externe propria toaletă

„După încheierea negocierilor, personalul care îl însoțea pe șeful RPDC a distrus cu grijă toate urmele prezenței lui Kim”, a spus jurnalistul rus.

La fel ca în timpul călătoriilor anterioare în străinătate, Kim și-a adus propria toaletă cu trenul verde care l-a transportat la Beijing, cu scopul de a ascunde indicii despre starea sa de sănătate, a scris ziarul japonez Nikkei, citând agențiile de informații sud-coreene și japoneze.

Astfel de măsuri sunt un standard încă din epoca predecesorului lui Kim, tatăl său Kim Jong Il, a spus Michael Madden, expert în conducerea Coreei de Nord la Stimson Center din SUA.

„Toaleta specială și sacii de gunoi necesari pentru resturi, deșeuri și mucuri de țigară sunt menite să împiedice agențiile de informații străine, chiar și cele prietene, să obțină probe și să le testeze”, a spus Madden.

„Acestea ar oferi informații despre orice afecțiuni medicale care îl afectează pe Kim Jong Un. La fel și părul”, a spus el.

În 2019, după întâlnirea de la Hanoi cu președintele american Donald Trump, gărzile lui Kim au fost văzute blocând accesul în camera sa de hotel pentru a o curăța timp de ore întregi și scoțând obiecte, inclusiv salteaua patului.

Echipa lui Kim a fost văzută curățând meticulos obiectele și înainte ca acesta să le folosească.

În timpul întâlnirii sale din 2018 cu președintele sud-coreean de atunci, Moon Jae-in, gardienii de securitate nord-coreeni au pulverizat un scaun și un birou cu dezinfectant și le-au șters înainte ca Kim să vină să se așeze.

Înainte de a se așeza la un alt summit cu Putin în 2023, echipa sa de securitate a șters scaunul cu dezinfectant și a verificat cu atenție dacă scaunul era sigur, unul dintre gardieni folosind un detector de metale pentru a scana scaunul.