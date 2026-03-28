VIDEO Ce a văzut primarul din Bistrița la cinci dimineața pe o stradă: „Dacă acolo era un copil?”

Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a postat pe contul său de Facebook o filmare cu o mașină care târa sâmbătă dimineață pe carosabil un trunchi de copac foarte lung.

Edilul a spus că, la ora 05:30 dimineața a fost „martor la o scenă care sfidează orice urmă de responsabilitate: o mașină care târa pe drumul public un trunchi de copac lung de 16 metri”.

„Un pericol uriaș pentru oricine s-ar fi putut afla pe trotuar sau în apropiere, la acea oră. Dacă acolo era un copil? Dacă era cineva în drum spre serviciu?”, a spus Lazany, precizând că a solicitat imediat intervenția echipajelor de poliție.

„Nu există scuze și toleranță pentru astfel de gesturi! Bistrița nu e un loc unde fiecare face ce vrea, punând în pericol viața celorlalți!”, a mai scris el pe Facebook, unde a postat și un clip cu mașina care trăgea după ea copacul.