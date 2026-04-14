VIDEO Cinci persoane au furat mii de bujori în valoare de 20.000 de euro dintr-o seră din București

Cinci persoane au furat mii de bujori în valoare de 20.000 de euro dintr-o seră din București

Cinci persoane au fost prinse în flagrant și ulterior reținute după ce au furat mii de bujori, în valoare de aproximativ 20.000 de euro, dintr-o seră din Sectorul 4 al Capitalei, a transmis marți Poliția Capitalei.

Sesizarea a fost făcută în noaptea de 12 aprilie, prin apel la 112, de către reprezentantul unei societăți comerciale care se ocupă cu vânzarea de flori, plante și semințe.

„Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au demarat activitățile specifice, iar la scurt timp, au fost depistate trei femei, cu vârste cuprinse între 17 și 38 de ani și doi bărbați, în vârstă de 27, respectiv 43 de ani, bănuiți de comiterea faptei”, a explicat Poliția Capitalei.

Din cercetări a reieșit că, la scurt timp după miezul nopții, suspecții au pătruns în sera exterioară prin forțarea ușii de acces, apoi au intrat în sera interioară, unde au tăiat 14 rânduri de bujori, după care au părăsit locul cu florile asupra lor.

Cei cinci au fost duși la sediul poliției, iar în baza probelor administrate au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ulterior, față de bărbatul de 27 de ani a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Celelalte patru persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru 60 de zile.