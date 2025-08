VIDEO Cinci soldați americani au fost împușcați la baza militară Fort Stewart, din statul Georgia

Cinci soldați americani au fost împușcați miercuri la baza Fort Stewart din statul Georgia, iar suspectul a fost reținut, au anunțat oficiali din cadrul armatei SUA, potrivit Reuters.

Soldații au fost primit îngrijiri medicale la fața locului și apoi au fost transportați la Spitalul Comunitar Winn Army pentru tratament suplimentar, au transmis reprezentanții bazeu Fort Stewart, într-o postare pe Facebook.

„Nu există nicio amenințare activă (la acest moment, n.r.) la adresa comunității”, mai scrie în postare.

Forțele de ordine au răspuns la apelurile privind un posibil atac armat în zona Brigăzii a Doua de Blindate de Luptă la ora locală 10:56 (14:56 GMT), iar baza a fost închisă la scurt timp după ora locală 11:04. Suspectul a fost arestat la ora 11:35, au precizat reprezentanții Fort Stewart.

Guvernatorul Brian Kemp a scris, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, că el și familia sa sunt „întristați de tragedia de astăzi” de la baza militară.

„Îi păstrăm în inimile și rugăciunile noastre pe victime, familiile lor și pe toți cei care răspund chemării de a servi (în armata SUA, n.r.), și le cerem tuturor locuitorilor din Georgia să facă același lucru”, a adăugat el.

Președintele Donald Trump a fost informat despre împușcături și monitorizează situația, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, într-un comunicat publicat pe X.

Fort Stewart se află la aproximativ 225 de mile (362 km) sud-est de Atlanta și la 40 de mile (64 km) sud-vest de Savannah.

Footage captures American soldiers rush to shelters as the US Army Base in Fort Stewart, Georgia, goes into lockdown following an active shooter incident. pic.twitter.com/orFuAVMKlT