VIDEO Continuă protestele antiguvernamentale în Serbia. Ciocniri între forțele de ordine și demonstranți la Novi Sad

Poliția sârbă a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a-i dispersa pe protestatarii antiguvernamentali care au ieșit vineri seară în stradă la Novi Sad, unde mii de oameni s-au adunat pentru a cere alegeri anticipate, transmite AFP.

A fost doar cea mai recentă dintr-o serie de protesteste izbucnite în țara balcanică în noiembrie 2024, după prăbușirea fatală a acoperișului gării din Novi Sad. Tragedia, în care au murit 16 persoane, a fost atribuită într-o mare măsură corupției înrădăcinate, iar dorința protestatarilor de a avea loc o anchetă transparentă s-a transformat în apeluri pentru alegeri anticipate.

Demonstrațiile, care au pus presiune pe președintele Aleksandar Vucic, s-au desfășurat în mare parte pașnic, însă la mijlocul lunii august au degenerat în violențe, pe care protestatarii le pun pe seama poliției și a celor loiali guvernului.

Protestatarii prezenți la manifestația de vineri au reiterat apelul pentru organizarea de alegeri anticipate și au mărșăluit spre campusul orașului, unde poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a-i dispersa, a observat un reporter AFP.

Happening now in Novi Sad, excessive quantities of tear gas used against protesters. Footage by @n1srbija also shows unnecessary force — an officer striking a protester with a baton while he posed no threat.



pic.twitter.com/gE0zqsWtq0 — Marija Ristić (@Marien__R) September 5, 2025

Protestatarii aruncaseră înainte cu sticle și rachete de semnalizare și spre poliție, potrivit agenției de știri Beta.

Vucic i-a acuzat pe protestatari că încearcă să „amenințe stabilitatea și securitatea Serbiei” și să „ocupe sediul universității din Novi Sad”.

Potrivit președintelui, în fața facultății de filosofie au fost răniți 11 ofițeri de poliție.

Mai multe persoane au fost arestate, iar alte câteva zeci vor fi reținute, a adăugat el.

❗️🇷🇸 Heavy clashes in front of the Faculty of Philosophy in Novi Sad, Serbia. pic.twitter.com/jhkJ9DIIVp — Visioner (@visionergeo) September 5, 2025

„Oamenii din Serbia ar trebui să știe că statul este mai puternic decât oricine (…), așa va fi întotdeauna”, a spus Aleksandar Vucic, menționând că duminică vor avea loc mitinguri pro-guvernamentale în toată țara.

Valul de proteste a dus la demisia premierului și la prăbușirea guvernului, dar președintele Vucic a rămas în funcție, la conducerea unei administrații remaniate. Până acum, a respins apelurile pentru organizarea de alegeri anticipate.

Vucic susține că demonstrațiile fac parte dintr-un complot străin.

Partidul naționalist SNS al lui Vucic, aflat la putere din 2012, a răspuns organizând propriile manifestații în țară.