VIDEO Copilul din „Baby Shark” s-a lansat în muzică, 10 ani mai târziu. Cum arată acum

Copilul-vedetă din videoclipul muzical „Baby Shark Dance”, cel mai vizionat videoclip din istoria YouTube, și-a lansat joi primul single digital de muzică K-pop, la un deceniu după ce a devenit celebru, relatează Reuters.

Park Geon-roung, care a apărut în videoclip pe când avea 7 ani, își va face debutul solo în genul K-pop sub numele „Baby Shark Boy” și este susținut de Pinkfong Company, compania care deține drepturile de autor pentru „Baby Shark”.

„Baby Shark Dance le-a adus bucurie oamenilor din întreaga lume și sunt foarte recunoscător că atât de mulți oameni încă își amintesc de mine de acum 10 ani. Asta m-a făcut să vreau să revin și să mă conectez din nou cu oamenii prin muzică”, a spus Park.

Baby Shark boy, Park Geonroung, announces his solo debut with "WAVE (feat. JOOHEON of Monsta X)", out on August 20th.



He will debut under the name "Baby Shark Boy".



(https://t.co/IQMI8PmsZr) pic.twitter.com/jAL75vZcxg — Kpop Charts (@kchartsmaster) August 10, 2026

Cântecul „Baby Shark” a ajuns până la Casa Albă

Cântecul molipsitor despre o familie de rechini a fost lansat în 2016, iar videoclipul a depășit de atunci 17,2 miliarde de vizualizări.

A fost difuzat la Casa Albă și a fost apreciat de președintele american Donald Trump, de CEO-ul Tesla Elon Musk și de numeroase celebrități, generând în același timp parodii și o adevărată isterie în jurul dansului.

În anii care au urmat lansării videoclipului, Park a apărut în alte emisiuni produse de Pinkfong. Noul său single digital, intitulat „WAVE”, începe cu melodia familiară din „Baby Shark”, înainte de a trece la un sound electropop. Park afirmă că a contribuit și la scrierea versurilor.

Tânărul a adăugat că vede acest single ca pe începutul unei călătorii muzicale mai lungi. „WAVE mi se pare mai degrabă un nou început decât un proiect singular. Sper să continui să le arăt oamenilor diferite laturi ale mele prin muzică, dar și prin alte tipuri de conținut”, a spus el.