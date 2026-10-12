VIDEO Cristian Logofătu: „Nu trebuie să fii un supererou în fiecare zi.” Cum se construiesc performanța, banii și companiile de succes

De la construcția unei companii de servicii IT și alocarea capitalului până la investiții, cărți și Ironman, Cristian Logofătu vorbește despre o idee care traversează toate aceste domenii: performanța nu se construiește din momente spectaculoase, ci din decizii bune repetate suficient de mult timp.

Pentru Cristian Logofătu, antreprenoriatul nu pare să fie despre o singură mare idee. Nici despre o lovitură de geniu care schimbă peste noapte destinul unei companii. Este, mai degrabă, despre acumulare: capital, experiență, decizii, sisteme, disciplină. Co-fondator al BitNet, companie pornită inițial ca furnizor de training IT, Cristian Logofătu a traversat în ultimii ani mai multe etape ale construcției unui business: dezvoltare, achiziții, finanțare prin piața de capital, vânzarea unor divizii și, acum, returnarea de capital către acționari.

În paralel, a transformat sportul de anduranță într-o parte importantă a vieții sale și a devenit Ironman. Citește în timp ce pedalează ore întregi pe bicicleta statică, vorbește despre investiții cu aceeași naturalețe cu care vorbește despre antrenament și privește compania, sportul și chiar lectura prin aceeași lentilă: consistența.

De la training IT la un grup de servicii

Povestea BitNet a început într-o zonă relativ ușor de explicat: educația adulților în domeniul IT. Compania a pornit ca firmă de training și a ajuns, potrivit lui Cristian Logofătu, lider de piață în acest segment. Ulterior, accesul constant la finanțare prin piața de capital a permis extinderea accelerată și achiziția mai multor companii.

Între 2020 și 2024, strategia a fost una de expansiune: construirea unui grup care să acopere cât mai multe dintre serviciile pe care oamenii le asociază cu IT-ul. BitNet a cumpărat 14 companii, cu ambiția de a forma un lider regional și de a ajunge la venituri de 100 de milioane de euro.

În 2024 și 2025, compania ajunsese aproape de obiectiv, cu venituri de aproximativ 90 de milioane de euro. Între timp, însă, logica strategică s-a schimbat. „Am alternat perioade de expansiune, de investiție, atragem capital și îl deployăm, cu perioade în care, considerând după diverse măsurători, modele matematice, că firma e subevaluată, atunci vinzi și restrângi, anulezi capitalul”, explică Cristian Logofătu.

A devenit, astfel, momentul pentru o altă etapă: returnarea capitalului către acționari. Compania a început să vândă piloni construiți în anii anteriori. În 2024 a fost vândut pilonul de cybersecurity, în 2025 zona de managed services, iar în 2026 divizia de ERP. Logofătu vorbește despre randamente de peste 100% în primele două cazuri și de aproximativ 300% în cazul ERP. Este o schimbare importantă de perspectivă: antreprenorul nu mai este obsedat doar de creștere.

Uneori, spune el, cea mai bună decizie pentru acționar este să nu mai crești compania, ci să-i returnezi capitalul.

Când antreprenorul trebuie să-și dea jos pălăria de CEO

Una dintre ideile cele mai interesante ale conversației este distincția dintre antreprenor și acționar.

La început, fondatorul este simultan CEO, administrator și acționar. Problema este că rolul de CEO poate ajunge să acopere celelalte două perspective. „Pălăria ta de CEO de toată ziua te orbește față de nevoia acționarului de randament”, spune Cristian. Este motivul pentru care consideră esențială disciplina alocării capitalului.

În cazul BitNet, compania a urmărit inclusiv raportul dintre profiturile reinvestite și creșterea valorii de piață. Potrivit lui Cristian Logofătu, în anii de expansiune, indicatorul a fost între 2x și 9x. Din 2024, însă, acesta a devenit subunitar. Pentru el, acesta a fost semnalul că banii nu mai trebuie păstrați automat în companie. Asta înseamnă, în esență, să accepți că a construi o companie și a aloca eficient capitalul sunt două competențe diferite. Iar o companie mare trebuie să le stăpânească pe amândouă.

CFO-ul nu este omul cu „plicurile”

Cristian Logofătu a pornit ca finanțist al companiei, în timp ce co-fondatorul său, Mihai, a preluat rolul de CEO. Pe măsură ce compania a crescut, rolurile au fost profesionalizate. Pentru el, acesta este unul dintre semnele succesului antreprenorial: momentul în care compania devine suficient de mare pentru a putea pune profesioniști în funcțiile-cheie. Rolul finanțelor, spune el, nu înseamnă să ții niște „plicuri” cu bani pentru taxe, furnizori sau dividende.

Înseamnă să înțelegi fluxurile de numerar, să poți anticipa riscurile, să știi unde trebuie să fii prudent și unde îți poți permite să fii agresiv cu capitalul. „Trebuie să ai niște sisteme și o înțelegere a fluxurilor de numerar care să le și prezică”, explică el. Altfel spus, finanțele nu sunt doar contabilitatea trecutului. Sunt mecanismul prin care compania încearcă să-și înțeleagă viitorul.

„Nu mai știu dacă Taleb Nassim sau Daniel Kahneman a spus în ce situații poți să mergi cu intuiția. Și îmi vine să spun că zicea, intuiția funcționează atunci când ai putut să acumulezi extraordinar de multe date, de decizii repetate care să aibă rapid feedback. Care de fapt este o situație de predicție în esență. Nu este intuiție, este tot un fel de raționament doar că este atât de scurt circuitat încât nu-ți dai seama că raționezi.

Eu sunt născut într-o familie de profesori de fizică, deci am crescut într-o zonă din mediul academic și în care rațiunea este ceva pe care îl punem deasupra; este poate chiar un scop în sine. Apoi am avut StarTrek când eram copii, și acolo era Data care era ieșit din comun un personaj delicios. Deci am crescut și poate o parte de genetică și o parte de nurture cu o zonă mult mai puternică rațională și foarte puțin emoțională.”

Obligațiuni, acțiuni și întrebarea pe care orice investitor ar trebui să și-o pună

Interviul ajunge inevitabil la piața de capital, într-un moment în care BitNet derulează o nouă emisiune de obligațiuni. Prima ofertă de obligațiuni high yield (n. red. „randament ridicat”) a companiei a fost făcută în 2016, în contextul Brexit-ului. Atunci, spune Cristian Logofătu, dobânzile de piață și ROBOR erau în jurul valorii de 0,81%, iar compania a venit cu o ofertă de 9%. Au urmat alte emisiuni, dintre care șase au fost rambursate, iar în 2026 compania derulează cea de-a zecea emisiune, despre care spune că este cea mai mare de până acum.

O parte din bani este destinată activității curente și finanțării proiectelor, iar o altă parte este legată de planul de răscumpărare și anulare a unor acțiuni. Cristian Logofătu insistă asupra unei nuanțe importante: nu există un instrument financiar potrivit pentru toată lumea.

Înainte de a te întreba cât câștigi, trebuie să te întrebi cât risc poți suporta. Nu doar financiar, ci și psihologic. Un investitor trebuie să poată suporta volatilitatea, pierderile temporare și chiar posibilitatea unor pierderi semnificative fără să ia decizii iraționale în momentele de panică. De aici vine și distincția dintre perioada de acumulare a capitalului și perioada de consum. Un investitor mai tânăr, aflat în acumulare, își poate permite un orizont mai lung și, implicit, mai multă volatilitate. Pentru cineva aflat deja în perioada de consum, un flux de venituri și o volatilitate mai redusă pot deveni mult mai importante.

În cazul obligațiunilor, riscul fundamental rămâne cel al neplății: momentul în care emitentul nu își poate rambursa datoria. „Cel mai puternic risc pe care îl are un investitor în orice instrument cu venit fix, chiar și dacă este titlul de stat, este cel al default-ului”, spune Cristian.

De ce ETF-ul rămâne greu de învins

Când comparația se mută de la obligațiuni la acțiuni individuale și ETF-uri, mesajul devine și mai clar: investiția într-o singură companie este, inevitabil, mai concentrată și mai riscantă decât investiția într-un portofoliu larg diversificat.

Un ETF poate elimina o parte importantă din riscul ca investitorul să aleagă exact compania care va dispărea, va pierde enorm din valoare sau va deveni irelevantă. Cristian Logofătu descrie această abordare ca pe o formă de protecție a downside-ului și o apropiere de performanța economiei în ansamblu.

Pentru un investitor aflat la începutul perioadei de acumulare, el vede posibilitatea unei combinații între un nucleu larg diversificat și o zonă mai mică de investiții individuale, cu risc și potențial de câștig mai mari. Dar există o condiție: să înțelegi de ce faci pariul. „Dacă vrei să bați piața, dacă vrei să acumulezi mai repede decât piața, nu poți să faci același lucru cu piața. Trebuie să faci ceva diferit.” Diferența vine însă cu un preț: riscul.

Excelența, nu podiumul

A doua jumătate a conversației mută atenția de la bani la sport. Cristian Logofătu este pasionat de triatlon și a devenit Ironman. Dar ceea ce îl interesează nu este doar performanța sportivă în sine, ci ideea de excelență. Face o distincție între performanță și excelență. Performanța înseamnă să fii cel mai bun într-o anumită zi. Să câștigi. Excelența înseamnă să fii puțin mai bun decât ai fost ieri. Este o diferență esențială, pentru că nu toate lucrurile pot fi controlate. Nu poți deveni Michael Jordan doar prin voință. Nu poți schimba limitele genetice ale corpului după bunul plac.

Dar poți controla ceea ce faci în fiecare zi. „Ce poți să faci atât în sportul de anduranță, cât și în business este excelența. Continuous improvement.” Și aici apare o idee pe care o contrazice explicit: sloganul „1% better every day”. Un procent mai bun în fiecare zi ar însemna, matematic, o creștere enormă într-un singur an.

Pentru Cristian, ideea este nerealistă, în timp ce consecvența este realistă. Să faci lucrurile corecte în fiecare zi, chiar dacă sunt grele. Să nu depinzi de motivație, ci de disciplină. Să nu aștepți să te simți inspirat. „You’re not a superhero every day.” Uneori vei avea o decizie extraordinară. Uneori norocul și pregătirea se vor întâlni și te vor propulsa înainte. Dar, în cele mai multe zile, trebuie pur și simplu să continui. În sport, dar și în business.

Să te pregătești înainte ca firma să devină mare

Poate că una dintre cele mai concrete lecții antreprenoriale din interviu este legată de sisteme. În perioada în care BitNet era încă o companie foarte mică, fondatorii au decis să construiască sisteme care să poată susține o companie mult mai mare. Au implementat un ERP și un CRM scalabile pentru companii care puteau ajunge la miliarde, deși compania era încă departe de această dimensiune.

Logica este simplă: dacă aștepți până când compania devine mare pentru a construi infrastructura necesară unei companii mari, este posibil ca infrastructura să devină chiar frâna creșterii. „Trebuie să poți fi acolo, să fii cu mintea, să înțelegi, să te uiți în viitor și să te pregătești să te comporți ca o firmă mai mare.” Aceeași filozofie apare și în sport. Nu te antrenezi pentru că ești deja campion. Te antrenezi pentru a fi pregătit atunci când apare oportunitatea.

Sănătatea este tot o problemă de alocare a resurselor

În final, discuția ajunge într-o zonă aparent îndepărtată de bursă și antreprenoriat: sănătatea. De fapt, legătura este foarte puternică. Un antreprenor își alocă banii. Un investitor își alocă portofoliul. Un sportiv își alocă timpul și energia. Toți au resurse finite.

Cristian Logofătu vorbește despre longevitate și despre ideea că multe dintre lucrurile care contribuie la o viață mai bună nu sunt neapărat sofisticate sau foarte scumpe. Sportul, nutriția, somnul și obiceiurile bune pot avea un impact major. Dar și aici apare aceeași nevoie de echilibru. Disciplina nu înseamnă să transformi fiecare domeniu al vieții într-o obsesie de performanță, înseamnă să știi ce merită făcut constant și ce nu merită să consume resurse infinite.

Cum îți găsești timp pentru cărți

Într-o conversație despre o companie, bani și sport de anduranță, lectura pare inițial un subiect secundar. Dar pentru Cristian Logofătu nu este. El citește inclusiv în timpul antrenamentelor lungi: cinci ore de bicicletă statică pot deveni, simultan, cinci ore de antrenament și timp pentru lectură.

De aici vine o altă idee interesantă: timpul nu se găsește. Se creează prin prioritizare. Dacă ceva este cu adevărat important pentru tine, își va găsi locul în program. Dar există și o capcană a productivității: transformarea lecturii într-o competiție.

Problema, spune el, este că numărul de cărți nu este neapărat măsura corectă. Poți citi aceeași carte de trei ori. Poți citi mai încet. Poți să te oprești și să te gândești. Valoarea unei cărți nu stă în viteza cu care ai terminat-o.

Aceeași lecție, de fiecare dată

Privit de la distanță, un antreprenor care construiește companii, un investitor care analizează randamente și un triatlonist care se antrenează pentru Ironman par să trăiască în lumi diferite. În povestea lui Cristian Logofătu, însă, cele trei sunt aproape aceeași poveste. În business, construiești sisteme înainte să ai nevoie disperată de ele, în investiții, aloci capitalul acolo unde randamentul justifică riscul și în sport, faci lucrurile corecte suficient de mult timp. În lectură, îți protejezi timpul pentru lucrurile care contează. Iar în toate apare aceeași idee: nu trebuie să câștigi în fiecare zi. Trebuie să fii pregătit să continui.

Poate că acesta este și sensul adevărat al performanței pentru un antreprenor de anduranță: nu să fii un supererou în fiecare zi, ci să fii suficient de disciplinat încât, atunci când apare ziua în care trebuie să fii unul, să fii acolo.

Alte recomandări de cărți: The Information Diet: A Case for Conscious Consumption is a 2012 book on media consumption – Clay Johnson, Made in America: My Story – Sam Walton, Gândire rapidă, gândire lentă – Daniel Kahneman, The Road to Serfdom – F.A. Hayek, Antifragil – Ce avem de câștigat de pe urma dezordinii – Nassim Nicholas Taleb, Maverick – Ricardo Semler, Datoria – David Graeber, Zorii tuturor lucrurilor. O nouă istorie a omenirii – David Graeber , David Wengrow.

Acest articol face parte din proiectul „Filă cu Filă”, susținut de ING Business PRO. ING crede că oamenii și afacerile cresc atunci când au mai mult timp pentru idei, decizii și planuri de viitor. Prin ING Business PRO, ajută antreprenorii să își gestioneze mai simplu finanțele companiei, cu instrumente digitale concepute pentru nevoile de zi cu zi ale business-ului.

Articol susținut de ING Business PRO