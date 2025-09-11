VIDEO Cum vrea PSD să relanseze economia: prime pentru tinerii care se angajează, garanții de stat pentru firme și susținerea companiilor care investesc în cercetare 

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferință de presă, măsurile pe care partidul său le propune pentru relansarea economică a României. Măsurile urmează să fie propuse și discutate în coaliția de guvernare, a explicat Grindeanu. Pachetul creat de PSD include sprijin pentru firmele mici și mijlocii și prime de angajare pentru tineri de până la 1.250 de lei.

„România are nevoie de reformă, de restructurare și de reducerea cheltuielilor statului. Există unanimitate în cadrul coaliției. Dar mai are nevoie de ceva: creștere economică. Doar cu investiții concrete în industrie agricultură, inovare, toate acestea cu o energie mai ieftină vom putea relansa economia”, a susținut Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a spus că niciuna dintre propunerile partidului nu vor pune presiune pe buget: „Sunt facilități pe care statul poate să le ofere pe termen lung, măsuri care se autofinanțează sau sunt din fonduri europene și din alte surse”.

Măsurile PSD: 1.000 de lei pe lună pentru tinerii care se angajează pentru prima dată / De unde vin banii

Una dintre măsurile anunțate de PSD joi se referă la tinerii care nu lucrează și nu mai sunt nici în continuarea studiilor.

„Insistăm în acest pachet pe măsuri care vizează o categorie foarte importantă: tinerii care nu lucrează și nu sunt înscriși într-o formă de educație sau formare profesională și la care rata șomajului a ajuns din păcate, în România, la peste 24 la sută”, a spus Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a spus că partidul vrea să stimuleze angajarea tinerilor prin acordarea unor prime de stabilitate:

1.000 de lei/ lună în primele 12 luni de la angajare

de 1.250 de lei/ lună în următorul an, acordată tinerilor din această categorie angajați pentru prima dată pe o perioadă nedeterminată.

„Toți acești bani sunt deja la dispoziție prin schemele de finanțare europene. Și voi discuta cu doamna comisar european pe muncă, Roxana Mînzatu, pentru ca aceste programe să fie finanțate cu prioritate pentru România”, conform lui Grindeanu.

El a spus că statul va cere o serie de garanții angajaților:

contracte pe minimum 12 luni după finalizarea facilității;

mentorat și raport de formare la 6/12 luni;

interzicerea înlocuirii artificiale a personalului existent;

recuperarea facilității de către Stat dacă obligațiile nu sunt respectate.

Garanții de stat pentru IMM-uri

O altă măsură care va fi propusă de PSD coaliției de guvernare sunt garanțiile de stat pentru IMM-uri, pe care Sorin Grindeanu le-a numit „combustibilul real al economiei”.

„Relansarea economică are nevoie de finanțare rapidă. De aceea, propunem o schemă de garanții de stat pentru creditele IMM-urilor, structurată astfel: 60% din plafon pentru investiții (echipamente, construcții, digitalizare); 40% pentru capital de lucru (stocuri, furnizori, cash-flow). Garanția publică deblochează creditarea acolo unde riscul e mai mare, dar potențialul este real. Schema vine la pachet cu criterii de eligibilitate clare, plafon anual și condiții de transparență pentru utilizarea fondurilor”, a spus Grindeanu.

El spune că această măsuri este:

Este pro-muncă: companiile primesc stimulent doar dacă angajează și formează.

Este pro-productivitate: răsplătește inovația și investițiile cu impact tehnologic.

Este pro-finanțare privată: garanțiile de stat multiplică fiecare leu public în credite către economie.

PSD vrea să ofere sprijin firmelor care investesc în „cercetare–dezvoltare–inovare”

„Într-o perioadă în care Inteligența Artificială devine o realitate cotidiană, vrem să creștem acea parte a economiei bazată pe proprietate intelectuală. România are o mulțime de oportunități și talente, iar datoria noastră este să le ajutăm să producă plus valoare pentru societate”, a spus Grindeanu.

Facilitățile propuse de PSD la acest capitol pentru companii sunt:

Până la 50% sprijin (credit fiscal) pentru investiții în centre de date și inteligență artificială, hardware, spații, software critic.

Super-deducere de 200% pentru cheltuielile de Cercetare-Dezvoltare realizate în maximum 5 ani.

Credit fiscal de 30% pentru cheltuieli de cercetare–dezvoltare–inovare și acces la credite pentru cercetare cu cost redus.

„Toate acestea se vor încadra în plafoanele ajutorului permise de regulile UE, cu audit tehnico-financiar și rezultate măsurabile: brevete, prototipuri, produse lansate pe piață. Generăm locuri de muncă calificate (cercetători/ingineri), iar asta înseamnă nu doar contribuții salariale mai mari, ci mai ales activitate economică în planul vertical al economiei.

Capacitate digitală națională (data-center & AI) ne va aduce autonomie și securitate.

Proprietatea intelectuală concepută în România reprezintă venituri viitoare taxabile”, a explicat Sorin Grindeanu.

Programul complet de relansare economică prezentat joi de Sorin Grindeanu: