VIDEO De ce nu investesc românii: frică, confuzie sau lipsă de încredere?

„Mi-e teamă să nu pierd bani”, „Nu știu de unde să încep” sau „Investițiile sunt prea complicate” sunt doar câteva dintre răspunsurile pe care le-am auzit cel mai des atunci când am întrebat oamenii ce îi oprește să investească la bursă. Potrivit lui Radu Puiu, analist financiar la XTB România, o parte din această reticență are și explicații istorice: „Neîncrederea în zona de investiții din România este și urmarea faptului că acest domeniu nu a beneficiat de un nivel adecvat de transparență în anii trecuți, iar acest lucru a creat un mediu în care au apărut foarte multe înșelătorii sau foarte multe situații în care oamenii au pierdut bani în urma unor promisiuni de câștiguri rapide și peste noapte.”

Conform unui studiu Reveal Marketing Research realizat la cererea XTB România în februarie 2026, 32% dintre români spun că nu intenționează să investească, iar alți 26% iau în calcul această opțiune, însă nu au luat încă o decizie. În același timp, mulți dintre cei care nu investesc invocă lipsa de încredere, teama de a face o greșeală sau dificultatea de a înțelege conceptele financiare.

XTB este o aplicație de investiții utilizată de peste 2 milioane de clienți la nivel global, cu prezență de peste 18 ani în România. Prin XTB poți investi în Acțiuni și ETF-uri listate pe bursele internaționale, direct de pe telefon sau laptop. În plus, ai acces la o gamă completă de resurse educaționale, știri și analize de piață, toate disponibile într-un singur loc, direct în aplicația XTB.

În materialul video de mai sus, reporterii HotNews au stat de vorbă cu oameni obişnuiţi pentru a descoperi care sunt principalele lor temeri și nelămuriri legate de investiții. Pornind de la răspunsurile lor, Radu Puiu explică ce înseamnă de fapt riscul în investiții, de ce emoțiile pot influența deciziile financiare și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac investitorii aflați la început de drum.

Materialul explorează principalele bariere care îi țin pe mulți români departe de investiții: frica de a pierde bani, confuzia generată de lipsa educației financiare și neîncrederea construită în timp. De asemenea, videoul aduce în discuție și experiențele celor care au făcut deja primul pas și încearcă să răspundă unei întrebări simple: cât din această teamă este justificată și cât este alimentată de percepții sau informații incomplete?

Răspunsurile adunate arată că principalul obstacol nu este întotdeauna lipsa banilor, Răspunsurile adunate arată că, pentru mulți români, cea mai mare provocare nu este lipsa resurselor financiare, ci nesiguranța legată de propriile decizii. Teama de a pierde bani, impresia că investițiile sunt prea complicate și lipsa de încredere în propriile cunoștințe apar frecvent atunci când vine vorba despre acest subiect. În același timp, experiențele celor care au început deja să investească sugerează că un start mai bun vine din educație, care facilitează înțelegerea principiilor de bază ale investițiilor, a riscurilor asociate și a modului în care se construiesc decizii financiare pe termen lung.

Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.

Informații privind metodologia sondajului:

Studiul realizat de Reveal Marketing Research a fost realizat în februarie 2026, pe un eșantion de 1.006 respondenți din România, echilibrat din perspectiva genului și distribuit la nivelul principalelor categorii de vârstă.

Din perspectiva nivelului de educație, 51% dintre participanți au studii universitare, iar 49% studii primare sau secundare.

În ceea ce privește venitul, 38% dintre respondenți au indicat un venit lunar cuprins între 5.001 și 10.000 de lei, 30% sub 5.000 de lei, iar 27% peste 10.000 de lei.

Articol susținut de XTB România