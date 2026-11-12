VIDEO De la lansarea a peste 70 de branduri internaționale la crearea propriilor parfumuri românești. Lecțiile de business ale Cristinei Balan

Antreprenoriatul feminin înseamnă, dincolo de curaj și ambiție, capacitatea de a-ți asuma deciziile, de a învăța permanent și de a te reinventa. Cristina Balan, fondatoarea Best Store Solution, Elysee și Parfumonde, a construit un business într-un domeniu tehnic, dominat de bărbați, a lansat peste 70 de branduri internaționale pe piața românească, iar după 45 de ani a ales să își urmeze o pasiune mai veche: parfumeria. Astăzi creează parfumuri personalizate și concepte olfactive inspirate de România, cu ambiția de a duce creația românească pe piețele internaționale.

Există o imagine romantică a antreprenoriatului: libertatea de a-ți organiza timpul, independența financiară și posibilitatea de a transforma orice idee într-o afacere. În realitate, spune Cristina Balan, antreprenoriatul înseamnă mai degrabă responsabilitate, constrângeri și asumarea unor decizii ale căror consecințe nu pot fi transferate altcuiva.

Cu peste 20 de ani de experiență în business, Cristina Balan vorbește despre antreprenoriat din perspectiva unei femei care a trebuit să demonstreze că poate performa într-un domeniu tehnic, să construiască relații de business pe termen lung și, mai ales, să aibă curajul de a începe din nou atunci când părea că are deja o carieră consolidată.

Într-o industrie dominată de bărbați, a trebuit să demonstreze mai mult

Povestea sa antreprenorială începe în 2004 – 2005, când a pus bazele unei companii cu peste 5.000 de produse, care furniza soluții de merchandising pentru lanțuri de magazine și clienți corporate. Un domeniu dificil, în care prezența unei femei în poziția de antreprenor nu era tocmai obișnuită.

La început, compania era formată din două femei: Cristina Balan și secretara sa. Mergeau inclusiv noaptea în magazine pentru montarea rafturilor și a sistemelor de afișare a prețurilor. „Consider că a fi femeie, mai ales atunci, a reprezentat cumva o dificultate, pentru că domeniul era extrem de masculin, de dur. A trebuit să demonstrăm și poate să luptăm la început mai mult pentru că eram femei”, povestește antreprenoarea. Dar experiența a învățat-o însă că valoarea profesională poate schimba percepțiile. În momentul în care negocierile începeau și rezultatele deveneau vizibile, faptul că era femeie trecea în plan secund.

Mai mult, Cristina Balan consideră că feminitatea poate deveni un atu în business, inclusiv în negociere. În locul unei abordări permanent competitive și încrâncenate, ea recomandă valorificarea calităților care pot aduce echilibru și naturalețe relațiilor profesionale. „Noi, femeile, trebuie mai mult să ne orientăm pe plusurile noastre, pe avantajele noastre, decât pe faptul că poate la început trebuie să muncim mai mult pentru a demonstra că suntem în stare.”

De la distribuția brandurilor internaționale la crearea unor branduri românești

În cei peste 20 de ani de activitate, compania sa a lansat peste 70 de branduri internaționale de parfumuri pe piața din România, contribuind la construirea imaginii și dezvoltării acestora. La un moment dat, însă, Cristina Balan a decis să schimbe direcția: de la aducerea brandurilor internaționale în România la crearea unor branduri locale care să poată ajunge pe piețele internaționale.

Această schimbare a însemnat și apropierea de o pasiune mai veche: parfumeria. După o pregătire economică și o carieră deja construită în antreprenoriat, a decis să studieze la Institutul de Parfumerie din Grasse, Franța, unde a fost admisă într-o grupă de numai 12 cursanți. A urmat cursurile și un stagiu într-o companie de parfumerie, revenind apoi în România pentru a deschide un laborator de creație de parfumuri personalizate.

„Am schimbat un pic perspectiva: de la a duce branduri internaționale în țară, la a crea brandurile noastre, cu potențial pe piața internațională. Este visul meu de când eram mică”, mărturisește Cristina Balan. Pentru ea, această tranziție reprezintă una dintre cele mai importante decizii profesionale și o oportunitate de a contribui la dezvoltarea unei industrii creative în România.

Unul dintre proiectele prin care își propune să facă acest lucru este conceptul ESSENCE DE ROUMANIE, o colecție de parfumuri care interpretează identitatea și cultura românească prin intermediul mirosurilor. Printre inspirațiile sale se numără ia românească și cuvântul „dor”, greu de tradus într-o singură expresie în alte limbi. Parfumul dedicat dorului este gândit inclusiv pentru românii din diaspora, pentru care mirosurile pot deveni o legătură emoțională cu țara. De altfel, „Dor” concentrează, în viziunea creatoarei, iubire, suferință, neliniște și dorința de întoarcere, în încercarea de a transforma identitatea culturală într-o experiență olfactivă.

Lecția antreprenoriatului: să știi să asculți și să o iei de la capăt

Dincolo de cifre, produse și decizii strategice, Cristina Balan spune că una dintre cele mai importante lecții învățate în antreprenoriat este valoarea oamenilor: „Niciun antreprenor nu poate realiza nimic fără oameni, fără oameni de calitate”, afirmă ea.

Partenerii, colegii și angajații sunt esențiali pentru continuitatea unei afaceri, iar un antreprenor trebuie să aibă capacitatea de a asculta, indiferent de poziția celui care îi oferă o idee. „Trebuie să asculți mai mult decât să spui. Ideile nu sunt numai ale noastre. Poate fi portarul, secretara, colega sau oricine îți poate da o idee pe care tu, ca antreprenor, să o duci la bun sfârșit.”

O altă lecție importantă este modestia. Chiar și după ani de experiență și rezultate profesionale, antreprenorul trebuie să accepte că nu știe totul și că poate deveni din nou începător. Pentru Cristina Balan, această lecție a fost una concretă: după aproape două decenii de business, s-a întors pe băncile școlii, la peste 45 de ani, într-o țară în care experiența sa antreprenorială nu îi oferea niciun avantaj în fața profesorilor și a exigențelor unei noi profesii. Și a răspuns afirmativ acestei provocări, acceptând să învețe de la zero și să își reconstruiască identitatea profesională.

Adevăratul lux în beauty: experiența personalizată

În industria beauty și în parfumerie, Cristina Balan consideră că una dintre schimbările fundamentale ale următorilor ani va fi orientarea tot mai accentuată către personalizare. Într-o lume în care produsele pot fi cumpărate aproape instantaneu, diferența nu va mai fi făcută doar de accesul la un anumit brand, ci de experiența individuală și de posibilitatea de a avea ceva creat special pentru tine. „Nevoia de personalizare, de a căuta ceva ce numai tu ai, ce te individualizează, va reprezenta adevăratul lux.”

Antreprenoarea observă că inclusiv clienții care își permit aproape orice apreciază din ce în ce mai mult produsele care nu sunt disponibile în formule standard. O ședință personalizată de shopping în parfumerie sau un parfum creat special pentru o persoană pot oferi o emoție pe care simpla achiziție a unui produs nu o poate reproduce. Este o direcție care se potrivește cu transformarea propriului business: de la distribuția unor branduri consacrate la creația unor experiențe și produse cu identitate proprie.

Mitul libertății antreprenoriale: cine sunt, de fapt, „șefii” unui antreprenor

Unul dintre miturile pe care Cristina Balan vrea să le demonteze este acela că antreprenorul este propriul său stăpân și are libertatea de a face orice. În realitate, spune ea, antreprenorul este responsabil în fața tuturor celor cu care afacerea sa interacționează: angajați, clienți, furnizori și parteneri: „Stăpânii sunt bugetul, sunt salariile, angajații, clienții, furnizorii. Antreprenorul nu poate face orice și nu are un program preferențial. De multe ori se culcă mult după ce angajații sau colegii dorm.”

Nici imaginea antreprenorului care își permite vacanțe exotice, mașini scumpe și o viață lipsită de griji nu reflectă neapărat realitatea. Fiecare decizie are un preț, iar responsabilitatea finală îi aparține celui care conduce afacerea. „Antreprenorul nu are pe cine să dea vina. Trebuie să își asume deciziile și să ia toată răspunderea asupra lui.”

De aceea, Cristina încurajează antreprenoriatul, dar atrage atenția că acesta trebuie să fie o alegere asumată. Curajul de a risca este important, însă trebuie dublat de integritate și consecvență. Într-o perioadă în care rețelele sociale pot face ca multe afaceri să pară spectaculoase, ea consideră că succesul real nu se măsoară doar în imagine, ci mai ales în consistență și în capacitatea de a rezista în timp. „Un antreprenor trebuie să aibă foarte multă atenție la consistență, la conținut, nu neapărat la imagine.”

„Niciodată nu este prea târziu”

Dacă ar trebui să transmită un singur mesaj femeilor care se gândesc să înceapă o afacere sau să își schimbe parcursul profesional, Cristina ar alege unul simplu: nu există o vârstă la care reinventarea devine imposibilă.

Propria experiență este exemplul pe care îl oferă. La peste 45 de ani, după ce construise deja un business și acumulase o experiență profesională solidă, a ales să devină din nou studentă și să urmeze o meserie care o atrăgea de mult timp. „Niciodată nu e prea târziu, pentru nimic. Când lucrurile nu merg și consideri că totul e terminat, atunci, ca antreprenor, trebuie să vezi oportunitatea de a o lua de la capăt.”

Pentru ea, antreprenoriatul nu înseamnă doar să construiești o afacere, ci și să ai disponibilitatea de a o transforma, de a învăța și de a-ți regăsi motivația atunci când drumul inițial nu mai este suficient. Iar uneori, spune Cristina Balan, tocmai o dezamăgire sau un insucces pot deveni punctul de plecare pentru o nouă pasiune și pentru un succes diferit.

Acest articol face parte din seria susținută de Calea BRD, platforma dedicată

antreprenoriatului feminin pentru a inspira, informa și sprijini femeile care își doresc să

construiască și să dezvolte propriile afaceri. Prin povești autentice, resurse utile precum

Startarium, oferit de Impact Hub, și perspective relevante, Calea BRD aduce în prim-

plan provocările, reușitele și oportunitățile din parcursul antreprenorial, contribuind la

crearea unui mediu în care ideile femeilor prind contur și se transformă în afaceri

sustenabile. Pentru mai multe informații despre produsele, serviciile și oportunitățile

oferite antreprenoarelor de BRD-Groupe Societe Generale, vizitați www.brd.ro/calea-brd.

Material susținut de BRD