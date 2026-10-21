VIDEO De la o librărie la „sufrageria orașului”: povestea Cărturești și a unei idei care a crescut timp de 25 de ani

De la o librărie în care oamenii să se simtă ca acasă la o rețea de peste 800 de angajați, Cărturești a crescut în jurul unei idei simple: cartea poate fi mai mult decât un produs, iar librăria poate deveni un spațiu al comunității.

Într-un dialog despre antreprenoriat, prietenie, lectură și reziliență, Nicoleta Iordan, co-fondatoarea Cărturești, vorbește despre misiunea care a ghidat dezvoltarea companiei, despre crizele care i-au pus la încercare echipa și despre provocarea de a păstra identitatea unui brand pe măsură ce acesta crește.

O librărie gândită ca sufrageria orașului

Cărturești a pornit dintr-o pasiune pentru cărți, dar și din convingerea că o librărie poate oferi mai mult decât un loc în care oamenii intră, aleg un titlu și pleacă. Nicoleta Iordan și-a imaginat un spațiu în care cititorii să poată rămâne, să descopere și să se simtă în largul lor. „Aveam convingerea că nu sunt singura care se regăsește într-o librărie, care simte nevoia să petreacă timp, să răsfoiască”, povestește ea. Își dorea un loc care să devină „sufrageria orașului”, un hub comunitar în care oamenii să se întâlnească și să se reconecteze cu ei înșiși și cu ceilalți.

Totul a pornit de la imaginea unei relații firești cu lectura, în care cartea nu este o obligație, ci o invitație. Aceeași filosofie se regăsește în amenajarea librăriilor Cărturești, în atenția acordată confortului care face parte dintr-o preocupare constantă pentru experiența vizitatorului. ”Vizita în librărie este o vizită mai lungă decât într-un magazin obișnuit. Oamenii timp să petreacă 45 – 50 de minute, poate și mai mult, dacă vin cu copii, stau și o oră, o oră jumate. Și atunci e important să le creezi astfel confortul, să ai locuri de stat, pentru copii să ai pernuțe, scăunele la dimensiunea lor.” spune Nicoleta.

Arhitecții au avut încă de la început un rol important în acest proces, beneficiind de libertatea de a construi spații cu personalitate, în care vizitatorii să se simtă bineveniți. Astăzi, unele dintre librăriile Cărturești au devenit cunoscute și dincolo de granițele României, atrăgând turiști care le vizitează, le fotografiază și cumpără cărți. Însă, dincolo de estetica lor, miza rămâne aceeași: crearea unor locuri în care cultura să fie accesibilă și să facă parte din viața de zi cu zi.

Prietenia, un ingredient al longevității

La baza Cărturești s-a aflat și o relație de prietenie transformată în parteneriat profesional. Nicoletei Iordan și-a dorit de la bun început să construiască afacerea împreună cu Șerban, care avea deja experiență antreprenorială printr-o casă de discuri. Aveau amândoi nevoie de dialog și de lucru în echipă, iar această predispoziție spre colaborare avea să se reflecte ulterior în numeroasele proiecte și parteneriate dezvoltate de companie. „Cred că este un ingredient esențial în longevitatea acestei relații de parteneriat”, spune Nicoleta Iordan.

În cei aproximativ 25 de ani de existență, Cărturești a devenit o organizație cu peste 800 de angajați. Pentru co-fondatoare, una dintre provocările majore nu mai este doar dezvoltarea afacerii, ci păstrarea spiritului care a stat la baza ei. Aici se întâlnește experiența antreprenorială cu ideile din cartea „Începe cu de ce” de Simon Sinek, discutată în cadrul interviului.

Nicoleta Iordan consideră că un business are nevoie de un motiv puternic pentru a exista, de o convingere care să ofere energie și direcție fondatorilor și echipei. „Eu personal nici nu pot să-mi închipui un business în care fondatorul nu are un de ce foarte puternic”, afirmă ea. Pe măsură ce o organizație crește, însă, mesajul fondatorilor riscă să se dilueze. Pentru Cărturești, una dintre întrebările esențiale este cum poate păstra această identitate în relația cu noile generații de angajați și cititori.

Un business care reinvestește în cultura lecturii

Nicoleta Iordan spune că, încă de la început, obiectivul Cărturești a depășit rezultatul financiar. Compania a reinvestit o mare parte din profit în dezvoltare și în extinderea accesului la carte, inclusiv în orașe mai mici, unde numărul cititorilor poate fi redus.

Au existat perioade în care unele librării nu erau sustenabile individual. Într-o perspectivă strict financiară, închiderea lor ar fi putut părea soluția firească. Dar, pentru fondatorii Cărturești, decizia a însemnat și evaluarea rolului pe care aceste spații îl aveau în comunitățile lor. „Poate asta este singura sursă de carte în orașul respectiv”, explică Nicoleta Iordan, referindu-se la motivele pentru care compania a ales uneori să susțină librării care nu erau profitabile de sine stătător.

Această perspectivă a dus la dezvoltarea unor inițiative care depășesc activitatea comercială propriu-zisă. Printre ele se numără bursele pentru scriitorii români, lansate ca răspuns la criza din pandemie, premiile dedicate scriitorilor și ilustratorilor români de cărți pentru copii și un festival multidisciplinar pentru adolescenți. În plus, compania organizează evenimente de tip silent reading parties, prin care încearcă să atragă publicul spre lectură, și susține inițiative de promovare a gândirii critice și a educației civice.

În perioadele tensionate din punct de vedere politic, Cărturești a organizat, alături de specialiști și parteneri, evenimente de educație civică și politică și a recomandat cărți de istorie, sociologie și istorie politică, fără a susține un partid anume. Pentru Nicoleta, toate aceste inițiative fac parte din aceeași misiune: construirea unui ecosistem în care cartea și lectura să aibă un rol real în societate.

Crizele care au testat reziliența companiei

Drumul Cărturești nu a fost lipsit de perioade dificile. Una dintre cele mai grele crize a început în 2009 – 2010, după ce compania făcuse investiții importante și contractase credite mari în anul de vârf 2008. Efectele s-au prelungit până în 2013 – 2014, iar consecințele au continuat să se simtă și ulterior. Unele proiecte au necesitat parteneriate și soluții de finanțare diferite de cele avute inițial în vedere.

Pandemia a reprezentat o altă încercare majoră. În acel moment, Cărturești avea peste 40 de librării, iar aproximativ 90% dintre vânzări proveneau din spațiile fizice. Închiderea lor a forțat compania să se bazeze pe canalul online, care, deși a crescut puternic, reprezenta până atunci o parte redusă din activitate. Au urmat luni dificile, inclusiv în relația cu furnizorii. Compania a trebuit să gestioneze atent resursele disponibile și să comunice deschis despre ceea ce putea plăti și în ce ritm își putea achita datoriile.

În această perioadă, încrederea a contat la fel de mult ca adaptarea operațională. Potrivit Nicoletei, partenerii au înțeles treptat situația și au continuat să aibă încredere în companie atunci când au văzut că aceasta își respectă angajamentele. Un alt factor important a fost stabilitatea echipei. Cărturești are un nucleu de angajați care lucrează alături de fondatori de 20 sau chiar 25 de ani. Relațiile construite în timp au contribuit la reziliența organizației și la capacitatea sa de a traversa momentele dificile.

În ultimii ani, prudența financiară a rămas esențială. Nicoleta, care are formare de economist, subliniază importanța profitabilității și a sustenabilității financiare, dincolo de simpla existență a lichidităților. Compania urmărește evoluțiile economice, investește în educație și training și încearcă să anticipeze schimbările.

Cartea tipărită nu dispare, ci își găsește noi forme

De un sfert de secol, Nicoleta Iordan aude predicții potrivit cărora cartea tipărită va fi înlocuită de cartea electronică, de audiobook-uri sau de alte forme de consum al conținutului. În ciuda acestor previziuni, ea consideră că nevoia de povești și de transmitere a cunoașterii rămâne constantă. Cartea nu este doar un obiect, ci un suport pentru idei, experiențe și cunoștințe acumulate de-a lungul generațiilor. De aceea, dezvoltarea formatelor digitale nu trebuie privită neapărat ca o amenințare pentru cartea tipărită.

Cărturești a ales să se adapteze și să fie prezent acolo unde se află cititorul. Extinderea în centre comerciale a fost o decizie importantă pentru un brand asociat inițial cu clădiri istorice și spații vechi din centrul orașelor. Aceeași logică a stat la baza diversificării către ebook-uri și audiobook-uri: un cititor poate prefera cartea tipărită atunci când are timp să se așeze și să citească, dar poate asculta aceeași poveste în timp ce conduce, gătește, face sport sau se plimbă.

Există și cititori care descoperă o carte în format audio și ajung ulterior să o cumpere în ediție tipărită. Alții rămân fideli unui singur format. Important este ca accesul la conținut să se adapteze stilului de viață al fiecăruia. „Mult mai important este conținutul decât în ce formă”, este ideea care rezumă această abordare.

Următoarea provocare de dezvoltare este proiectul RIVUS din Cluj-Napoca, realizat de dezvoltatorul Iulius, unde Cărturești pregătește un spațiu de peste 2.500 de metri pătrați, desfășurat pe două etaje. Proiectul este conceput ca parte a unui ansamblu integrat, care va include și o componentă culturală și un parc. Nicoleta Iordan numește nevoia permanentă de a încerca lucruri noi „neliniște creativă”. Este dorința de a se autodepăși, de a surprinde publicul și de a-i oferi experiențe care să depășească așteptările.

Cum înțelegi noile generații fără să le judeci

Creșterea organizației aduce și provocări legate de oameni. O parte dintre tinerii candidați nu se prezintă la interviuri sau nu mai ajung la locul de muncă după ce acceptă o ofertă. În loc să privească aceste situații exclusiv prin prisma lipsei de responsabilitate, Nicoleta Iordan spune că a învățat să se întrebe ce experiențe și ce contexte au modelat comportamentul noilor generații. „Nu ei au ales societatea în care s-au născut”, observă ea, referindu-se inclusiv la mediul digital în care tinerii au crescut și la influența platformelor sociale.

Această schimbare de perspectivă nu înseamnă că problemele dispar, ci că ele pot fi înțelese mai bine. În opinia ei, tinerii trebuie priviți în contextul social în care s-au format, al modelelor pe care le-au avut și al încrederii pe care au primit-o din partea societății. În același timp, ea consideră că mediul de lucru de la Cărturești le oferă multora dintre tinerii angajați un sentiment de siguranță și de apartenență. Unii spun că se simt mai bine înțeleși la locul de muncă decât în alte medii prin care au trecut. Pasiunea nu este impusă prin reguli sau obiective formale. Ea se manifestă firesc în conversațiile dintre colegi, în recomandările spontane din ședințe și în discuțiile dintre librari și clienți.

Identitatea Cărturești nu se rezumă strict la carte. Încă de la început, oferta a inclus muzică, film de artă și ceai, elemente care reflectă interesele și pasiunile fondatorilor. În timp, acestea au devenit extensii ale aceleiași idei: plăcerea descoperirii și a răsfățului cultural.

Librăria, un loc în care să-ți aduni gândurile

Poate cea mai sugestivă descriere a rolului pe care Cărturești îl joacă în viața unor oameni vine chiar de la clienți. Nicoleta povestește despre vizitatori care îi spun că au intrat în librărie fără să cumpere nimic, dar au petrecut o jumătate de oră răsfoind cărți, ascultând muzică și adunându-și gândurile. Alții vin cu copiii, care se joacă sau citesc, ori se întâlnesc cu prietenii. Pentru ea, conversațiile dintre oameni într-o librărie sunt printre cele mai frumoase lucruri care se pot întâmpla într-un astfel de spațiu.

Librăria devine astfel o pauză de la ritmul cotidian, un loc în care vizitatorii pot fi singuri fără să se simtă izolați sau pot fi împreună fără să aibă nevoie de un program prestabilit. Această dimensiune explică de ce Cărturești continuă să investească în spații fizice, chiar și într-o perioadă în care atenția publicului este disputată de numeroase platforme digitale. Pentru Nicoleta, miza nu este doar să vândă cărți, ci să păstreze vie legătura dintre oameni și lectură. Iar această legătură se construiește prin experiențe, prin comunități și printr-o relație autentică cu publicul.

Lectura ca formă de învățare continuă

Discuția despre cartea lui Simon Sinek se încheie firesc cu recomandări de lectură. Pentru antreprenori și manageri, Nicoleta Iordan recomandă Liderii mănâncă ultimii și The Infinite Game, de Simon Sinek, dar și Alternative de Adrian Stanciu, alături de podcasturile realizate de acesta împreună cu Cosmina Alexandru.

Printre titlurile importante pentru dezvoltarea sa profesională se numără The Lean Startup și The Startup Way de Eric Ries, Prime to Perform de Neil Doshi și Lindsay McGregor, și A Founder’s Mentality de James Allen. Ea recomandă și Drive de Daniel Pink, dar și Organizația reinventată de Frederic Laloux, precum și cărțile lui Malcolm Gladwell, care îmbină teme din zona afacerilor cu psihologia și sociologia. Diversitatea recomandărilor spune ceva și despre felul în care Nicoleta Iordan înțelege lectura: nu ca pe o activitate limitată la dezvoltarea profesională, ci ca pe o formă de explorare a lumii și a oamenilor.

Într-o organizație construită în jurul cărților, provocarea este să păstrezi vie această curiozitate chiar și atunci când crești, când apar crize și când se schimbă generațiile. Pentru Cărturești, răspunsul pare să stea în combinația dintre un scop clar, atenția față de oameni și disponibilitatea de a reinventa permanent felul în care cartea ajunge la cititor.

Iar dacă o librărie poate fi locul în care cineva intră pentru o jumătate de oră ca să-și adune gândurile, atunci misiunea ei depășește deja granițele unui simplu magazin. Devine un spațiu de întâlnire cu poveștile, cu ceilalți și, uneori, cu propria persoană.

Alte recomandări de cărți: Fredrik Backman, Lana Bastašić, Narine Abgarian, Maggie O’Farrell, Elizabeth Strout, Lea Ypi, și Navetist la tropice de Ionuț Șendruiu, un jurnal despre experiențele profesionale și călătoriile unui medic care lucrează pe platforme marine.

Acest articol face parte din proiectul „Filă cu Filă”, susținut de ING Business PRO. ING crede că oamenii și afacerile cresc atunci când au mai mult timp pentru idei, decizii și planuri de viitor. Prin ING Business PRO, ajută antreprenorii să își gestioneze mai simplu finanțele companiei, cu instrumente digitale concepute pentru nevoile de zi cu zi ale business-ului.

Articol susținut de ING Business PRO