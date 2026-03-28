VIDEO „Detenția arbitrară” a unei echipe CNN în Cisiordania, condamnată de presa străină

Asociaţia Presei Străine din Israel (FPA) a condamnat sâmbătă „comportamentele violente” ale soldaţilor israelieni contra unor jurnalişti ai postului de televiziune american CNN în Cisiordania, precum şi „detenţia lor arbitrară”, armata anunţând intenţia de a deschide o anchetă, transmite AFP, citată de Agerpres.

Joi, o echipă de jurnalişti CNN ce relata despre consecinţele unui atac al coloniştilor evrei şi instalarea unui avanpost în apropierea satului palestinian Tayasir (nord-estul Cisiordaniei) a fost luată drept ţintă de soldaţi israelieni, a menţionat FPA într-un comunicat.

Deşi jurnaliştii erau „clar identificaţi”, aceştia şi mai mulţi civili palestinieni au fost ameninţaţi, soldaţii israelieni îndreptând către ei armele şi ordonându-le să oprească filmarea.

„Un soldat s-a apropiat din spate de un fotograf al CNN, l-a apucat de gât, l-a proiectat la sol şi i-a avariat echipamentul. Echipa, precum şi alţi palestinieni prezenţi, au fost ulterior deţinuţi timp de aproape două ore, fiind împiedicaţi în mod deliberat să-şi exercite munca”, a denunţat FPA, precizând că întregul incident a fost filmat.

Israeli soldiers point rifles at US CNN journalists… then choke one on camera



All while documenting an illegal settler outpost in the West Bank, where a 75-year-old man was reportedly beaten inside his home.



„Comportamentul soldaţilor în acest incident nu reprezintă armata israeliană, este contrar cu ceea ce se aşteaptă de la membrii ei şi va face obiectul unei anchete”, a declarat într-un mesaj pe X purtătorul de cuvânt internaţional al armatei israeliene, locotenent-colonelul Nadav Shoshani.

FPA, ce reprezintă câteva sute de jurnalişti care acoperă Israelul şi teritoriile palestiniene pentru media străine, a anunţat că a depus o plângere.

La jumătate acestei luni, FPA a criticat „o agresiune neprovocată” a poliţiei israeliene contra jurnaliştilor la Ierusalim, afirmând că un producător al CNN a suferit o fractură a încheieturii mâinii.