VIDEO Doi oameni scoși în viață dintr-un tunel, la nouă zile după dezastrul din Nepal. Salvatorii au auzit voci de sub pământ

Operațiunea de salvare continuă în Nepal: 900 de muncitori sunt dați dispăruți în cadrul a 12 proiecte hidroenergetice situate la altitudine mare în Himalaya, aproximativ 500 dintre aceștia fiind considerați blocați în tuneluri, spun autoritățile citate de Reuters.

Doi oameni au fost salvați în Nepal vineri dintr-un tunel legat de o centrală hidroelectrică de pe râul Trishuli, la nouă zile după ce o viitură de gheață, pietre și noroi a măturat o vale din Nepal, provocând moartea a peste 1.200 de persoane.

Sanjay Shah a fost primul care a fost salvat și dus la cazarma Armatei Nepalului din Trishuli.

MIRACLE AFTER 9 DAYS! 🥹🙏🇳🇵



After 9 long days trapped inside the Trishuli 3A tunnel, Sanjay Shah has finally been rescued alive. This is more than a rescue – this is a miracle that has brought tears, hope, and an entire nation together. ❤️‍🩹



According to the initial assessment,… pic.twitter.com/5CW1CBZ369 — Ananda Nepali (@anandanepali99) September 4, 2026

Ulterior, o altă persoană, identificată ca fiind Kabir Maharjan, a fost și ea salvată din tunel. Cei doi au fost recuperați de la o adâncime de 170 de metri în interiorul tunelului, a confirmat purtătorul de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Raja Ram Basnet.

Sanjay Shah era șef de echipă la Upper Trishuli 3A, iar Kabir Maharjan era supraveghetor.

Maharjan nu își poate mișca mâinile și picioarele, dar rănile lui Shah nu sunt grave, a declarat pentru Reuters un consilier al ministrului energiei.

Cei doi au fost transportați la un spital din Kathmandu, a precizat acesta.

„Nu intrați în panică, vă salvăm”

La centrala Upper Trishuli 3A, echipelor de salvare le-a luat aproape șase zile să găsească tunelurile ⁠din cauza stratului gros de noroi.

Doi oameni au fost salvați la nouă zile după tragedia din Nepal. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Echipele armatei și cele de specialiști au lucrat non-stop pentru a încerca să îndepărteze noroiul și bolovanii grei de la intrarea în tunel. Primele vești bune au venit când salvatorii au anunțat că au auzit voci venind dintr-un tunel.

După ce echipa de salvare a strigat: „Nu intrați în panică, vă salvăm”, au primit un răspuns din interior: „Bine”.

900 de muncitori sunt dați dispăruți

Oficialii și echipele de salvare consideră că prăbușirea unui ghețar din 26 august, în cursul superior al râului Trishuli, care a provocat viitura, a blocat numeroase persoane în tunelurile aferente celor șase proiecte hidroelectrice de-a lungul râului.

Până în prezent, au fost salvate peste 270 de persoane.

Cel puțin 557 de muncitori sunt dați dispăruți în cadrul proiectului hidroenergetic de pe râul Trishuli, aproximativ 115 dintre aceștia fiind considerați blocați în tunelul principal, potrivit Asociației Producătorilor Independenți de Energie din Nepal.

În total, autoritățile locale estimează că aproximativ 900 de muncitori sunt dați dispăruți în cadrul a 12 proiecte hidroenergetice situate la altitudine mare în Himalaya, aproximativ 500 dintre aceștia fiind considerați blocați în tuneluri.

Dezastrul

Un torent uriaș de roci, gheață, noroi și resturi s-a revărsat prin sistemele fluviale din Munții Himalaya după prăbușirea ghețarului și a dus, de asemenea, la formarea unui lac în care apa a continuat să crească.

Nivelul râurilor a crescut cu până la nouă metri în doar 30 de minute, luând oamenii prin surprindere și provocând distrugeri pe scară largă.

Inundația a măturat sate și văi, distrugând centrale electrice, drumuri și poduri de-a lungul unui traseu care leagă Kathmandu de Lhasa, în Tibet, și care este frecventat de excursioniști și pelerini.