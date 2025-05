VIDEO Dominic Fritz, după discuțiile de la Cotroceni pentru formarea Guvernului: „Nu mă aștept să fie ușor”

Liderul USR a declarat, vineri, după discuțiile avute de Nicușor Dan cu PSD, PNL, USR şi UDMR pentru formarea Guvernului, că nu au existat negocieri pe funcții, că urmează o nouă săptămână de întâlniri între echipe tehnice și că se creează „premisele unei coaliții de largă majoritate formată din partidele pro-europene”.

Potrivit lui Dominic Fritz, la întâlnirea de vineri de la Cotroceni nu au fost discutate nume, funcții, posturi sau vreo „împărțeală”, ci s-a clarificat care sunt așteptările fiecărui partid, „pentru a crea un cadru de negocieri pe programul acestui guvern”.

Liderul USR spune că începând de luni vor exista echipe de negociere formate din reprezentanți din fiecare partid pe fiecare minister care să negocieze un program de guvernare cât mai detaliat.

„Eu nu mă aștept ca procesul care va începe de luni să fie unul ușor”

„În aceste grupuri, într-o săptămână să vedem care sunt măsurile consensuale și, bineînțeles, și unde sunt diferențele de viziune, unde nu găsim un consens. E clar cred pentru toată lumea că avem nevoie de un program de guvernare agreat în detaliu tocmai pentru a nu amâna anumite tensiuni și conflicte în această posibilă coaliție pe viitor”, a declarat președintele interimar al USR.

Fritz spune că nu crede că discuțiile care urmează să înceapă luni vor fi ușoare.

„Eu nu mă aștept ca procesul care va începe de luni să fie unul ușor. Eu cred că o să fie și momente în care o să iasă scântei și cred că cetățenii României merită ca fiecare să se lupte pentru ideile lui. În același timp, eu cred că în discuția de astăzi s-au pus bazele pentru o posibilă colaborare constructivă”, a afirmat el.

Întrebat despre decizia USR de a intra la guvernare, președintele interimar al USR a spus că „partidul nu va putea face parte dintr-un guvern care să nu-și asume reforme importante pentru România și care ar putea să paseze toată povara acestei crize în sectorul privat și pe umerii celor care muncesc și produc plusvaloare în economie”: „Tocmai de aceea, trebuie să vedem care va fi pachetul final și trebuie să începem cu reduceri de cheltuieli”.

El a spus că e posibil să vedem măsuri finale agreate la finalul săptămânii viitoare, „o primă idee dacă există un nucleu de măsuri pe care o să putem să ni le asumăm împreună”.

„Un semn de întrebare”

Dominic Fritz a fost întrebat și dacă crede că în urma discuției de azi se conturează o coaliție largă a forțelor proeuropene sau suntem mai degrabă mai aproape de scenariul unui guvern minoritar, el vorbind despre crearea premiselor unei largi majorități.

„Eu aș spune că se conturează premisele pentru o coaliție largă pro-europeană, dar dacă aceste premise apoi produc și rezultatul acestei coaliții este încă un semn de întrebare. Pentru că, într-adevăr, acum am stat de vorbă noi patru lideri cu președintele țării, fiecare ne-am expus părerile pe care le auzim în partidele noastre, dar la sfârșitul acestui proces fiecare dintre noi va trebui să se întoarcă spre membrii partidului, către forurile statutare și să spună: uite, asta este ce am obținut pentru țară, asta este ce am obținut pentru alegători și pentru partid și vă rog să spuneți da sau nu”, a explicat Fritz.

Conform acestuia, la întâlnirea de la Cotroceni au fost discutate toate variantele de premier, inclusiv cea a unui prim-ministru tehnocrat, variantă care nu este susținută de USR, la fel cum nu este susținută nici varianta unei rotative guvernamentale.

„E evident că nu există o poftă foarte mare pentru un premier tehnocrat. Am spus deja că eu consider, alături de mulți colegi din USR, că un astfel de premier ar fi mult prea slab pentru măsurile dure de care este nevoie. (…) Am discutat toate variantele. Eu nu vreau să vorbesc acum pentru ceilalți cine ce părere are despre ce variantă. Ce pot să vă spun este că am discutat într-un mod deschis avantajele și dezavantajele acestor variante. Eu pentru USR pot să exclud varianta unei rocade. Nu este o formă de guvernare sănătoasă pentru România”, a încheiat Dominic Fritz.