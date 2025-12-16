VIDEO Donald Trump a anunțat că fiul său cel mare s-a logodit cu Bettina Anderson

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că fiul său cel mare, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o tânără cunoscută în lumea mondenă din Palm Beach, potrivit The New York Times (NYT) și Reuters.

Trump a făcut anunțul la o petrecere de sărbători la Casa Albă a scris NYT într-un articol publicat luni seară.

Îi mulțumesc Bettinei pentru un singur cuvânt: „Da” (la cererea în căsătorie), a spus Donald Trump Jr.

„Mă voi căsători cu iubirea vieții mele și mă simt ca cea mai norocoasă fată din lume”, a spus și noua sa logodnică.

BREAKING NEWS:



President Trump just announced at the White House that his son @DonaldJTrumpJr and his girlfriend Bettina Anderson are getting married! They just got engaged.



Congratulations to them both. pic.twitter.com/psb38nTGla — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 16, 2025

Este a treia oară când Donald Trump Jr. se logodește. Anterior, a fost căsătorit timp de 12 ani cu Vanessa, fostă model și actriță, cu care are cinci copii. Vanessa a cerut divorțul în 2018.

Ulterior, fiul cel mare al președintelui Donald Trump s-a logodit cu Kimberly Guilfoyle, o vedetă de televiziune americană.

Presa sugerează că Trump Jr. și Anderson sunt împreună de aproximativ un an și că luna trecută au călătorit în Udaipur, India, pentru a participa la o nuntă.