VIDEO Donald Trump a dezvăluit „Golden Dome”, scutul antirachetă masiv despre care spune că va îndeplini un vis mai vechi al SUA

Președintele Donald Trump a declarat marți că a ales un design pentru scutul antirachetă „Golden Dome”, în valoare de 175 de miliarde de dolari, și a numit un general al Forțelor Spațiale pentru a conduce acest program ambițios menit să blocheze amenințările din partea Chinei și Rusiei, transmite Reuters.

Programul, ordonat pentru prima dată de Trump în luna ianuarie, urmărește să creeze o rețea de sateliți, posibil de ordinul sutelor, care să detecteze, să urmărească și, eventual, să intercepteze rachete inamice aflate în zbor.

Trump a declarat, într-o conferință de presă la Casa Albă, că generalul Michael Guetlein, din cadrul Forțelor Spațiale ale SUA, va fi managerul principal al programului, considerat de mulți ca fiind piatra de temelie a planificării militare a lui Trump.

President Trump announced the Golden Dome missile defense shield to protect the homeland from advanced missile threats.



