VIDEO Dronă găsită pe câmp și plimbată de un localnic cu remorca, într-un sat din Republica Moldova

Un bărbat din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a găsit o dronă pe un câmp din zonă și a urcat-o în remorca unui motocultor pentru a o aduce în localitate, potrivit primarului din localitate, Oleg Cernei, pentru Ziarul de Gardă.

Edilul a povestit că „un cetățean din comuna Pepeni, din necunoștință, a găsit această dronă la hotarul între comuna Pepeni și comuna Copăceni, pe un câmp”.

„A urcat-o în remorca unui motocultor și a venit cu dânsa în localitate. Cetățenii s-au sesizat, m-au contactat, eu am identificat persoana și am sesizat toate instituțiile abilitate”, a declarat Oleg Cernei.

Este o dronă „de tip Gerbera”, spun polițiștii

Oamenii legii au stabilit că drona a fost găsită sâmbătă pe un deal din apropierea localității Pepeni, iar doi bărbați au dezasamblat-o, scoțând motorul și restul pieselor.

„Astăzi, obiectul a fost adus în sat, fără a se raporta autorităților. La fața locului au intervenit angajații Poliției pentru verificări și evaluarea situației. Polițiștii au stabilit cǎ este vorba despre un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare”, a declarat Poliția Republicii Moldova.

Polițiștii au explicat că drona respectivă poate fi folosită „atât ca mijloc improvizat de atac, cât și pentru misiuni de observare și culegere de informații, inclusiv pentru identificarea mijloacelor de apărare antiaeriană și monitorizarea impactului altor platforme aeriene”.

„Toate piesele componente ale acesteia, dezasamblate sâmbătă, au fost depistate la domiciliul unuia dintre bărbați. Acestea nu conțin explozibil, iar obiectul în sine nu a prezentat pericol pentru siguranță publică”, a mai declarat Poliția.