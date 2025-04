VIDEO Emisarul lui Trump stârnește uimire la Paris în discuțiile despre Ucraina

Primit de preşedintele francez Emmanuel Macron pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, emisarul special al președintelui american pentru Rusia, Steve Witkoff, a făcut o comparaţie cel puţin surprinzătoare, considerând că Palatul Élysée „seamănă cu clubul lui Donald Trump de la Mar-a-Lago”, scrie Le Figaro.

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, şi Witkoff au fost joi la Paris.

The state of play: Steve Witkoff compares l'Élysée Palace in Paris to Donald Trump’s Mar-a-Lago residence in Florida.



“It’s fabulous what it looks like. He (Trump) actually works on it himself. He’s like an architect.”

pic.twitter.com/77sHN6VW9d