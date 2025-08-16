VIDEO Explozie la o fabrică de armament în Rusia. Explicația autorităților pentru incident

Explozie la o fabrică de muniții din Riazan Foto: Russian Emergencies Ministry / Zuma Press / Profimedia

O explozie care a avut loc într-o uzină de armament în regiunea Riazan a dus la moartea a 11 persoane, au informat autoritățile ruse, care socotesc ca cea mai probabilă pista nerespectării normelor de siguranță, informează AFP.

„În timpul căutărilor prin moloz, alte două trupuri au fost găsite. Din nefericire, 11 persoane au murit”, a transmis pe Telegram Ministerul pentru Situații de Urgență. Circa 130 de persoane au fost rănite, iar mai bine de 360 de salvatori acționează la locul dezastrului.

Presa locală susține că evenimentul a avut loc vineri dimineață într-un atelier cu materii explozibile, publicând imagini ale catastrofei care arată o coloană de fum care se ridică spre cer.

A beautiful explosion at a russian gunpowder factory in the Ryazan region of russia.



The building was completely destroyed, leaving at least five dead, but many people are still buried under the rubble.



No sympathy – russia started this war of conquest. pic.twitter.com/6NLZgKTfT7 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 15, 2025

Explozia a avut loc la uzina Elastik, situată la 60 de kilometri de Riazan, capitala regiunii. Fabrica produce explozivi și muniție. În 2021, o explozie accidentală a provocat 17 morți în aceeași uzină.

Conglomeratul de stat Rostek, care furnizează produse industriale și de înaltă tehnologie sectoarelor civil și militar, a anunțat că răniții au fost transportați la spital cu elicopterul.

Deși Ucraina lovește în mod constant, cu ajutorul dronelor, ținte militare din Rusia, autoritățile de la Moscova nu au evocat posibilitatea unui atac în acest caz.

Comitetul de investigații rus a afirmat că deschis o anchetă pentru încălcarea regulilor de securitate „în locuri industriale periculoase”.

Exploziile sau incendiile accidentale sunt frecvente în Rusia din cauza vechimii infrastructurilor, deseori datând din perioada URSS, și/ sau a nerespectării normelor de securitate.