VIDEO Explozie masivă la un complex chimic din Rusia, peste 120 de persoane au fost rănite

Cel puțin 19 persoane au fost internate în spital și peste o sută au suferit răni marți după ce o explozie masivă a dus la izbucnirea unui incendiu la un complex de producție de substanțe chimice pe bază de gaze, aflat în construcție în Orientul Îndepărtat al Rusiei, transmit agențiile TASS și Interfax, preluate de Reuters.

Deflagrația a provocat moartea unui cetățean chinez. Reuters amintește că Rusia utilizează frecvent forță de muncă străină ieftină, inclusiv din China, pentru construirea unor proiecte majore de infrastructură.

„În ciuda intervenției medicale prompte, una dintre victime – un cetățean chinez angajat de un contractor – nu a putut fi salvată. Familia sa va primi sprijin, inclusiv asistență financiară”, a declarat într-un comunicat Complexul Chimic de Gaze Amur.

Agenția TASS afirmă că bilanțul actual al răniților este de 123 de persoane.

Informații neconfirmate ce circulă pe rețelele de socializare susțin că explozia ar fi fost provocată de o dronă ucraineană, dar în momentul de față acestea par pure speculații. Complexul industrial se află în Orientul Îndepărtat al Rusiei.

Ukraine struck the Amur Gas Chemical Complex in Svobodny, on Russia's border with China. The plant was months from opening after six years of joint Russian-Chinese construction. pic.twitter.com/aud2PbWBKv — Open Source Intel (@Osint613) August 25, 2026

Rusia anunță că trimite „specialiști de renume” la locul exploziei

Complexul, care se prezintă drept unul dintre cei mai mari producători de polietilenă și polipropilenă din lume, este un proiect comun al companiei ruse Sibur și al companiei chineze de petrol și gaze Sinopec. Acesta nu a început încă producția.

A massive explosion and fire hit Russia’s Amur Gas Chemical Complex during commissioning works ahead of its planned launch. One worker has died, 19 were hospitalized and another 104 received medical treatment.



The blast occurred around an auxiliary section of the pyrolysis unit.… pic.twitter.com/6lYOi5AQxt — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 25, 2026

Unitatea a precizat că la fața locului continuau lucrările pentru stingerea incendiului, iar specialiștii efectuau o ardere controlată a gazelor industriale rămase.

Agențiile ruse de presă transmit că un zbor special, care va transporta „specialiști de renume” de la mai multe centre de cercetare, este pregătit pentru a fi trimis în regiunea Amur. Sunt implicate și organizații medicale private din regiune.