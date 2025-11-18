VIDEO Explozie uriașă la o conductă de gaze lângă un mare oraș rusesc

O conductă de gaze a explodat în suburbia orașului Omsk din Rusia, provocând un incendiu de proporții, au anunțat guvernatorul regional, Vitaly Khotsenko și canale rusești de Telegram, citate de Reuters și RBK Ukraine.

Omk este al doilea cel mai mare oraș din Siberia, cu o populație de aproximativ 1,1 milioane de locuitori și se află la aproximativ 2.200 kilometri est de Moscova.

În jurul orei 5 dimineața, pe rețelele de socializare au început să circule clipuri cu incendiul de proporții din regiunea Omsk și informații că a avut loc o explozie la o mare conductă de gaze.

Guvernatorul regional a confirmat incidentul, adăugând că, potrivit primelor informații, acesta a fost cauza de o scurgere de gaz din conductă.

„În zona satului Rostovka din districtul Omsk, a izbucnit un incendiu pe câmp. Conform informațiilor preliminare, nu există victime. O versiune sugerează o scurgere de gaz dintr-o conductă”, a scris Khotsenko pe Telegram.

Ulterior, el a scris pe Telegram că accidentul a avut loc pe o secțiune subterană a conductei principale. Potrivit guvernatorului, serviciile de urgență acționează la fața locului și este investigată cauza incidentului.

Mai multe clipuri postate pe rețelele de socializare arată că este vorba de un incendiu de mari dimensiuni:

Alte incidente similare din ultimele luni

La începutul lunii august, conducta principală de gaz Asia Centrală-Centru a suferit daune în regiunea Volgograd din Rusia în urma unor explozii în apropierea satului Dynamivske.

De asemenea în septembrie, au fost raportate mai multe explozii în regiunea Penza din centrul Rusiei care au avariat o conductă principală de petrol și o conductă regională de gaz.