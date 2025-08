VIDEO Fenomen rar în Australia: Mai multe orașe, acoperite de cel mai gros strat de zăpadă din ultimele decenii

Mai multe oraşe din estul Australiei au fost acoperite de cel mai gros strat de zăpadă din ultimele decenii, în condițiile în care vremea extremă a lovit regiunea în acest weekend, relatează Reuters.

Un front de aer rece a adus sâmbătă până la 40 cm de zăpadă în unele părţi din nordul statului New South Wales, cea mai mare cantitate înregistrată de mijlocul anilor 1980, a declarat Miriam Bradbury, meteorolog la serviciul meteorologic australian.

A rare winter storm is currently bringing heavy snow to northern New South Wales, Australia. Up to 50 cm of snow fell around Armidale and Guyra — the biggest snowfall in years. pic.twitter.com/6sYfmAaqIX

Zăpada s-a aşezat şi în zone din statul vecin Queensland pentru prima dată în ultimii 10 ani.

There was only a slim chance the timing would be right, and it was. Snow has fallen in Queensland. It was only a fraction of the incredible scenes over the border though, where grateful tourists were treated to a fairytale. https://t.co/VZ3A1cHvFd @LauraDymock #7NEWS pic.twitter.com/EVFUto2dhf