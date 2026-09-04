VIDEO. Fonduri elvețiene pentru firme românești: „E nevoie de oameni în plus” – director din Ministerul Economiei/ „Aplicanții vor putea să pună mâna pe bani mult mai repede”-consultant Goodwill

Cu trei săptămâni înainte de închiderea programată a sesiunii de înscrieri la fondurile elvețiene SME Eco-Tech, există buget considerabil disponibil pentru antreprenorii români, după cum a explicat Adrian Panait, director general adjunct în Ministerul Economiei, care a făcut apel la firmele românești să aplice la finanțare. La rândul său, consultantul pentru finanțări Răzvan Gălățan, de la firma Goodwill Consulting, a apreciat că „aplicanții vor putea să pună mâna pe bani mult mai repede decât în cazul altor programe”, având în vedere ritmul evaluării.

Prezent, joi, în studioul StartupCafe de la București, la webinarul nostru privind programul de finanțare SME Eco-Tech, Adrian Panait (foto-dreapta), director general adjunct al Direcţiei Generale Antreprenoriat și Finanțări pentru IMM (DGAFIMM) din Ministerul Economiei, a prezentat situația actuală a înscrierilor la fondurile elvețiene, cu date la care au acces funcționarii din minister.

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Articol susținut de Goodwill Consulting