VIDEO Forțele speciale ucrainene au lovit cu drone două mari nave rusești de desant, în Crimeea

Direcția Principală de Informații (GUR) a Ucrainei, serviciul de informații al armatei ucrainene, a publicat o înregistrare video care arată cum a lovit cu drone în Crimeea două nave rusești de desant de mari dimensiuni, relatează Ukraîinska Pravda.

„În noaptea de 18 spre 19 aprilie 2026, comandanții unității speciale a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei «Fantome» din Crimeea, ocupată temporar, au efectuat lovituri cu succes asupra a două nave de debarcare mari ale statului agresor Rusia – nava de debarcare mare «Yamal» din Proiectul 775 și nava de debarcare mare «Nikolai Filcenkov» din Proiectul 1171”, a afirmat GUR în mesajul care a însoțit înregistrarea video.

Serviciul de informații militare al Kievului susține că navele Flotei Ruse a Mării Negre se aflau în Golful Sevastopol în momentul în care au fost atacate și că ambele au fost scoase din uz în urma loviturilor cu drone.

Cele două nave rusești sunt evaluate la 150 de milioane de dolari

Ukraîinska Pravda notează că „Proiectul 775 Yamal VDK” este o navă construită în 1988, lungă de 112,5 metri și capabilă să transporte până la 500 de tone de marfă, inclusiv vehicule blindate și forțe de debarcare. Costul estimat al navei este de peste 80 de milioane de dolari.

„Proiectul 1171 Nikolay Filchenkov VDK” este o navă construită în 1975, cu o capacitate de încărcare de până la 1.000 de tone, capabilă să transporte zeci de vehicule blindate și o forță de debarcare numeroasă. Costul estimat al navei este de peste 70 de milioane de dolari.

GUR a mai afirmat că aeronavele sale fără pilot au distrus și o stație radar Podlot-K1 în Sevastopol, costul aproximativ al complexului radar fiind de aproximativ 5 milioane de dolari.