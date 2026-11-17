Decizia conducerii Dacia – Renault de a menține modelul Duster competitiv în Europa și, în același timp, de a reduce costurile de dezvoltare pare să fi mers în direcția anunțată anterior de Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer Renault Group. Primele fotografii arată clar că elementele de design folosit pe Duster în India vor veni și în Europa.

La lansarea modelului Renault Duster pe piața din India, Fabrice Cambolive, CEO al mărcii Renault și director de dezvoltare pentru ambele mărci, Renault și Dacia, a dat de înțeles că este luată în considerare transferarea numeroaselor trăsături ale modelului indian către modelul Dacia Duster din Europa.

Transferul ar urma să fie făcut atât prin prisma reducerii de costuri, respectiv utilizarea de componente comune, deja existente, dar are în spate și o motivație concurențială: în fața chinezilor, Duster trebuie să-și crească calitatea percepută.

Fabrice Cambolive, CEO al mărcii Renault și director de creștere pentru întreg grupul, a spus că nu exclude posibilitatea ca unele componente Dacia să fie produse în India și exportate în Europa, în uzina Dacia din România, pentru a fi montate pe modelele produse aici.

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