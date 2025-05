VIDEO Gafă „în direct”, dar în reluare, la Antena 1 cu un interviu cu Nicușor Dan: „A fost o scăpare”

O situație ciudată pentru două dintre televiziunile de știri din România s-a înregistrat luni seară, în jurul orei 19.00, când Nicuşor Dan era în direct în studioul B1 TV, deși apărea pe post și la Antena, într-o discuție aparent tot live, scrie miercuri Pagina de Media.

Antena 1 anunţase deja pe reţelele de socializare că urmează să difuzeze „live” primul interviu cu Nicuşor Dan, după scrutinul de duminică.

Jurnaliștii Radu Buzăianu şi Răzvan Zamfir au explicat în emisiunea lor de marţi seară că, la B1 TV, Nicuşor Dan a fost în direct în platou, în timp ce la Antena 1 era o înregistrare. „Antena 1 a reuşit să inventeze interviul în direct înregistrat”, a spus Răzvan Zamfir în emisiune.

Sandra Stoicescu, prezentatoarea „Observator”, a explicat că a înregistrat interviul la ora 18.00 şi l-a difuzat în ediția de la ora 19.00.

„A fost vorba de un interviu înregistrat cu mine în studioul Observator şi cu Nicuşor Dan la evenimentul în care a dat şi declaraţiile. Toţi jurnaliştii erau de faţă când am făcut interviul.(…) Eu sunt mulţumită că am avut în exclusivitate un interviu cu Nicuşor Dan. Nu am pretins că este în direct pe TV. Dacă nu s-a înţeles clar că a fost vorba de o înregistrare, este o scăpare şi nimic altceva”, a spus ea, pentru Paginademedia.ro.

În emisiunea lor, Radu Buzăianu şi Răzvan Zamfir au catalogat drept „fake” momentul cu interviul Sandrei Stoicescu de la Observator.

„Antena 1 şi-a trimis reporterii peste Nicuşor Dan la sediul de campanie, i-au pus nişte întrebări. I-au înregistrat răspunsurile, le-au trimis. După care au intrat în direct şi s-au prefăcut că vorbesc cu cineva. Doamna Stoicescu nu vorbea cu nimeni. Dar când i se termina întrebarea, intra înregistrarea cu domnul Nicuşor Dan răspunzând la o întrebare în urmă cu câteva ore. De ce? Ca să vă dea dumeavoastră senzaţia că acolo se desfăşoară un interviu în direct”, a acuzat Zamfir, potrivit sursei citate.