VIDEO George Simion acuză nereguli în Buzău. „Primarii intră în secțiile de vot, în propria moșie”

Deputatul George Simion, liderul AUR, i-a îndemnat pe oamenii care încă nu au votat „să își exercite” acest drept și susține că partidul face „numărătoare paralelă” și pentru alegerile de la Primăria Capitalei, și pentru cele de la Consiliul Județean Buzău, unde susține că primarii localităților din județ „influențează cetățenii și le indică cu cine ar trebui să voteze”.

Într-o scurtă conferință de presă duminică seară, liderul AUR le-a transmis cetățenilor că votul „ajută mai mult decât 100 de proteste”.

„Fac un apel la toți cei care pot vota să meargă până la ora 21 și să își exercite acest vot”, a adăugat George Simion.

El susține că a „constatat că o parte a instituțiilor statului și o parte a sistemului vrea să ne dea dinainte, prin exit-poll-uri și sondaje false, un câștigător”.

„În județul Buzău avem mari probleme cu primarii care intră în secțiile de vot, în propria moșie, influențează cetățenii și le indică cu cine ar trebui să voteze. Scorul este strâns și în județul Buzău (…). Suntem optimiști și sperăm ca la un an de la anularea alegerilor să se poată relua, într-o formă sau alta, parcursul democratic al României și sperăm să ajungem la reconciliere națională”, a continuat liderul AUR.

Răspunzând la întrebările reporterilor, Simion a spus că AUR face o „numărătoare paralelă” atât la București, cât și Buzău, și estimează că „în jurul orei 22” va putea veni „cu cifre exacte din secțiile de vot”.

„Avem numărătoare paralelă și tocmai de aceea credem noi că în jurul orei 22 putem veni cu cifre exacte din secțiile de vot, buletine numărate. Și la București, și la Buzău, avem numărătoare paralelă. Nu avem încredere în rezultatele exit-pollurilor”, a mai declarat George Simion.