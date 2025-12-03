VIDEO Germania a desfășurat arma de 3,6 miliarde de euro, menită să contracareze rachetele balistice rusești precum Oreșnik: O „capacitate strategică, unică”

Desfășurarea sistemului Arrow, la baza aeriană Annaburger Heide din Schoenewalde / Holzdorf, estul Germaniei, pe 3 decembrie 2025. FOTO: RALF HIRSCHBERGER / AFP / Profimedia

Germania a devenit miercuri prima țară europeană care a implementat sistemul de apărare aeriană Arrow, construit pentru a intercepta rachetele balistice cu rază medie de acțiune, precum Oreșnik din Rusia, în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi o amenințare crescândă din partea Moscovei, scrie Reuters.

Sistemul antiaerian, dezvoltat de Israel Aerospace Industries (IAI) în cooperare cu Agenția de Apărare Antirachetă a SUA, este utilizat ca strat superior al sistemului de apărare antirachetă al Israelului, împreună cu Iron Dome, care elimină amenințările cu rază scurtă de acțiune.

„Cine ar fi putut imagina că, la doar 80 de ani după eliberarea Auschwitzului, statul evreu, prin tehnologiile pe care le dezvoltă, ar ajuta la apărarea nu numai a Germaniei, ci a întregii Europe”, a declarat ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor.

O serie de țări și-au exprimat interesul de a achiziționa această tehnologie, deoarece Arrow a contribuit la contracararea atacurilor cu rachete ale Iranului asupra Israelului în aprilie și octombrie 2024, potrivit IAI.

Funcționând la altitudini de peste 100 de kilometri (62 mile), în afara atmosferei terestre, și cu o rază de acțiune de 2.400 de kilometri, sistemul staționar completează sistemele de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, precum Patriot și IRIS-T, care sunt montate pe camioane.

„Nu ne protejăm doar pe noi, ci și pe partenerii noștri”

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a subliniat valoarea sistemului pentru avertizarea timpurie și pentru protejarea populației și a infrastructurii.

„Cu această capacitate strategică, unică printre partenerii noștri europeni, ne asigurăm rolul cheie în inima Europei”, a declarat oficialul de la Berlin, într-un comunicat.

„Astfel, nu ne protejăm doar pe noi înșine, ci și pe partenerii noștri. Prin aceasta, consolidăm pilonul european al NATO și îndeplinim un obiectiv al NATO”, a adăugat Pistorius.

O ceremonie care a marcat desfășurarea sistemului a avut loc la o bază aeriană din Holzdorf, situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Berlin. Germania își propune ca sistemul, care este conceput pentru a acoperi întreaga țară și va fi desfășurat în trei locații din nord, sud și centru, să fie pe deplin operațional până în 2030.

Germania a achiziționat sistemul Arrow în 2023 pentru un cost total de 3,6 miliarde de euro (4,18 miliarde de dolari), deoarece consideră că rachetele rusești cu rază medie de acțiune reprezintă principala amenințare la adresa populației și infrastructurii critice.

Sistemul Arrow poate detecta și intercepta rachete cu o rază de acțiune de peste 1.000 de kilometri, lansate de pe uscat, din aer sau de pe mare, acoperind astfel o lacună critică în apărarea teritorială a țării.

Rachetele rusești Iskander cu rază de acțiune mai scurtă, dislocate în enclava Kaliningrad, la aproximativ 500 de kilometri de Berlin, sunt considerate o amenințare care trebuie contracarată în principal de unitățile de apărare aeriană Patriot.

Extinderea NATO către est a mutat linia de apărare către țări precum Polonia și statele baltice. Cu toate acestea, Germania rămâne o zonă cheie în cazul unui conflict armat.