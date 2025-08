VIDEO Gest provocator al unui ministru israelian într-unul dintre cele mai sfinte locuri pentru musulmani

Politicianul israelian de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir, ministrul Securității Naționale, a vizitat zona moscheii Al-Aqsa din Ierusalim și a spus că s-a rugat acolo, încălcând regulile stabilit pentru unul dintre cele mai sensibile locuri din punct de vedere religios și politic din Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

Potrivit unui acord în vigoare de decenii încheiat cu autoritățile musulmane, perimetrul Al-Aqsa este administrat de o fundație religioasă iordaniană, iar evreii pot doar să viziteze zona, nu să se roage acolo.

Imaginile publicate de o mică organizație evreiască intitulată Administrația Muntelui Templului îl arată pe Ben-Gvir în fruntea unui grup de oameni care merge prin zonă. Alte clipuri care circulă online par să-l arate pe Ben-Gvir rugându-se.

Vizita în zona pe care evreii o numesc Muntele Templului a avut loc în ziua de Tisha B’av, o zi de post care comemorează distrugerea templelor evreiești care au fost ridicate acolo, primul de regele Solomon, al doilea de către Irod cel Mare. Waqf, fundația care administrează complexul, susține că Ben-Gvir s-a aflat printre cele 1.250 de persoane care s-au urcat pe munte și care s-ar fi rugat și ar fi dansat acolo.

National Security Minister Itamar Ben Gvir seen reciting a prayer, contrary to the status quo, on the Temple Mount/Al Aqsa Mosque compound. pic.twitter.com/NDpZ8DZT37