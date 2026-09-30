VIDEO Grindeanu, nou mesaj după votul din Parlament. Ce îi cere lui Nicușor Dan să facă rapid

„Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României”, a transmis marți liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce Parlamentul a respins, la votul de învestitură, guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan

„Din păcate, România a pierdut azi din cauza orgoliilor și liderilor PNL și USR care știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist”, a spus președintele social-democraților, într-o declarație de presă.

„Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării”, a continuat el.

De asemenea, el a precizat ce așteaptă de la șeful statului, Nicușor Dan.

„Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum”, a declarat Grindeanu.

„Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța”, a conchis liderul social-democrat.

Guvernul Siegfried Mureșan nu a reușit miercuri să strângă numărul necesar de voturi pentru a putea fi învestit, în plenul comun al Parlamentului.

Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenți la ședința de miercuri 321 și au fost 197 de voturi valabil exprimate. S-au înregistrat 182 de voturi „pentru” învestitură și 15 voturi „împotrivă”.

Pentru a fi învestit, cabinetul propus de Mureșan avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi „pentru”.

Parlamentarii PSD au fost prezenți în plenul reunit, dar s-au abținut de la vot.