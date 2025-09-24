VIDEO Ilie Bolojan, întrebat de HotNews despre banii PNL pentru presă: Dacă continuați, iau și eu atitudinea domnului Ciucu / Primarul a plecat din conferință, întrebat de ce partidul nu publică sumele date presei

Premierul Ilie Bolojan a refuzat miercuri, la Palatul Victoria, să ofere un răspuns HotNews.ro cu privire la sumele cheltuite cu presa de către PNL în campaniile electorale, amenințând, în schimb, că va face la fel ca primarul Ciprian Ciucu, care, pus în fața acelorași întrebări, a decis să părăsească conferința de presă pe care o ținea, în urmă cu o săptămână.

„Răspunsul pe această temă l-ați primit acolo”, a spus Ilie Bolojan, reporterul HotNews.ro atrăgându-i apoi atenția că tocmai aceasta este problema: PNL nu a oferit un răspuns până acum.

„Eu vă pot răspunde în această clădire la aspecte care țin de activitatea guvernului sau la activități care au un rol direct în coaliție, în activitatea guvernamentală, v-am răspuns, vă mulțumesc. Vă mulțumesc”, a mai spus premierul.

La insistența reporterului HotNews.ro, care a întrebat din nou de ce PNL refuză să facă publice informațiile despre banii cheltuiți cu presa, Bolojan a răspuns: „V-am răspuns, mulțumesc. Deci, dacă continuați mai departe, iau și eu atitudinea domnului Ciucu, nu cred că ar fi respectuos față de colegii noștri”.

În cadrul conferinței sale de miercuri de la Palatul Victoria, premierul Bolojan a mai fost întrebat, de Euronews România, dacă intenționează să facă modificări la legea 544/2001, în cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale, pentru a avea obligații și amenzi mai dure pentru instituțiile și partidele care refuză să dea curs solicitărilor presei atunci când vine vorba despre transparentizarea modului de cheltuire a banului public.

„Voi fi întotdeauna un susținător al acestor măsuri de transparență în activitatea instituțiilor publice, inclusiv a partidelor politice. Vă mulțumesc”, a precizat șeful guvernului, fără a da alte detalii.

Fix în urmă cu o săptămână, prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a părăsit conferința de presă pe care o susținea la Parlament după doar patru minute, fiind vizibil iritat de întrebările jurnalistului Snoop.ro Cristian Andrei legate de contractele pe care le are PNL cu presa.

Ulterior, PNL a șters videoclipul transmis în regim LIVE pe Facebook cu declarațiile lui Ciucu.

Jurnalistul Cristian Andrei l-a întrebat pe edil despre contractele pe care PNL le are cu instituțiile media. Ciucu a spus că „PNL respectă legea”, iar aceste date vor fi făcute publice după ce vor fi discutate în Biroul Executiv al partidului. Ciucu nu a răspuns la întrebările repetate ale jurnalistului, iar la un moment dat a spus că acesta a făcut o „obsesie” privind contractele partidelor cu presa.

Întrebat de jurnalistul de la Snoop.ro dacă este deranjat de faptul că i se cer cotractele cu presa, Ciprian Ciucu a răspuns că nu el a făcut aceste contracte, astfel că nu are de ce să fie deranjat. Întrebat de ce nu le prezintă, atunci, publicului, pentru că este vicepreședinte PNL responsabil de comunicare, Ciprian Ciucu a răspuns că nu este treaba sa, apoi i-a spus jurnalistului Cristian Andrei „să nu mai mintă”.