VIDEO Imagini cu un student activist palestinian arestat în timp ce dădea interviu pentru a obține cetățenia americană

Un organizator al protestelor pro-palestiniene de la Universitatea Columbia din New York a fost arestat de ofițerii de la imigrări în timp ce participa la un interviu ca parte a cererii sale de a obține cetăţenia americană, a declarat avocatul său, transmite BBC.

Mohsen Mahdawi, posesor de „carte verde” de rezident permanent în SUA din 2015, care urmează să absolve în luna mai colegiul din New York, a fost reținut luni la Colchester, Vermont.

Avocatul său a spus că Mahdawi a fost arestat „în răzbunare directă” pentru rolul său în demonstrațiile din campus împotriva războiului din Gaza.

Alți participanți la protestele din campus împotriva războiului din Gaza, inclusiv Mahmoud Khalil de la Universitatea Columbia și Rumeysa Ozturk, o tânără din Turcia doctorandă la Universitatea Tufts, au fost reținuți.

🚨 GREAT NEWS



Columbia student and Co-President of the Palestinian Student Union Mohsen Mahdawi has been arrested by ICE



He was infamous for appearing on 60 Minutes and running a lot of the Pro-Hamas rallies that harassed Jewish students.



They got him. Another one bites the… pic.twitter.com/MfDOAaWZF3