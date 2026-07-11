VIDEO Imagini de pe Autostrada Moldovei. Șeful CNAIR: Obiectivul e ca în acest an să se circule pe 397 km de autostradă de la București la Pașcani

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că lucrările la Autostrada Moldovei (A7) avansează într-un ritm bun și dă exemplu pasajul peste calea ferată de la Cleja, din județul Bacău, unde se desfășoară lucrări la structura de rezistență.

În această etapă, la pasajul peste calea ferată de la Cleja, în lungime de 1.215 m, se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor și la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri, spune șeful CNAIR.

În paralel, între Adjud și Răcăciuni se finalizează șanțurile de scurgere a apelor pluviale, parcările și se montează gardurile de protecție.

„Pe toți cei 47 km ai șantierului, între Adjud și Bacău, antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.900 de muncitori și 400 de utilaje. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la peste 95% pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni al lotului 2 și la aproximativ 80% pe lotul 3 (Răcăciuni – Bacău)”, spune directorul CNAIR.

Construcția loturilor 2 (Domnești Târg – Răcăciuni), în lungime de 38,78 km, și 3 (Răcăciuni – Bacău), în lungime de 21,52 km, are o valoare însumată de 4,18 miliarde lei (fără TVA). Finanțarea pentru construcția acestor loturi (parte din A7 Focșani – Bacău) este asigurată prin PNRR.

Șeful CNAIR spune că „obiectivul este ca anul acesta să se poată circula pe 397 km de autostradă de la București la Pașcani”:

• A3 (București–Ploiești): 62 km,

• A7 (Ploiești–Pașcani): 319 km,

• Varianta Ocolitoare Bacău: 16 km.