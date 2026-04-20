Imagini din culise. Sorin Grindeanu, filmat în timp ce repetă discursul din această seară. Își cere iertare la un moment dat

HotNews a pătruns în culisele sălii din Parlament și l-a surprins pe președintele PSD în timp ce repeta discursul pe care îl pregătește pentru reuniunea în care social-democrații își vor anunța retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan.

„De aceea, le cerem iertare românilor și antreprenorilor români care ne-au dat încrederea și care ne-au cerut la schimb doar să nu-i lăsăm singuri. Adevărul este că în ultimele 10 luni PSD și-a diluat identitatea de stânga, stând la masă cu cineva care doar taie de peste tot și nu pune nimic în loc. Orice am spune și oricum am argumenta, românii zic că noi îi ținem în fruntea guvernului și îl ținem pe cel care taie, închide și dă afară. Și mai nou, vinde. A gira la nesfârșit austeritatea este o formă de trădare a propriilor noastre valori. Trebuie să ne decidem astăzi dacă vom rămâne într-o formă de guvernare în care PSD trebuie să fie după caz, fie sac de box, fie un rezervor de vot”, spune Sorin Grindeanu, în timpul repetiției.

Imediat ce a zărit reporterul HotNews în sală, Grindeanu s-a oprit și a plecat.

În jur de 5.000 de membri PSD vor decide azi, în prime-time, dacă vor continua alături de Ilie Bolojan sau dacă îi retrag sprijinul politic.

Liderii se așteaptă ca rezultatul să fie în mare parte pentru retragerea sprijinului, pentru că, după cum declară președintele partidului, Sorin Grindeanu, primarii, membrii simpli ai PSD sunt nemulțumiți.