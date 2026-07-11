VIDEO Incendii masive în Italia. Un aeroport important din Sardinia a fost închis. Mai multe șosele, blocate de flăcări

Mai multe incendii de vegetație izbucnite sâmbătă în Italia au afectat atât insula Sardinia, cât și Sicilia, determinând închiderea aeroportului Costa Smeralda din Olbia și blocarea unor drumuri importante, în timp ce autoritățile italiene au mobilizat elicoptere și avioane pentru stingerea incendiilor, transmite presa italiană.

Sardinia și Sicilia se numără printre cele mai populare destinații de vacanță din Italia, atrăgând milioane de turiști în fiecare sezon estival, inclusiv români.

Cea mai gravă situație este în zona Olbia, unde un incendiu izbucnit în regiunea Padrongiano s-a apropiat de aeroportul Costa Smeralda. Din cauza flăcărilor, aeroportul a fost închis temporar, iar mai multe zboruri au fost redirecționate către aeroporturile din Cagliari și Alghero.

Tot din cauza incendiului, compania italiană de administrare a drumurilor Anas a închis un tronson al șoselei SS125, între kilometrii 308 și 310.

Alte incendii au izbucnit în localitățile Escalaplano, Cabras, Uras, San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga și Siliqua, unde autoritățile au mobilizat elicoptere, avioane Canadair și numeroase echipe de intervenție.

În provincia Oristano, pompierii și Corpul Forestier au intervenit încă din cursul dimineții la incendii izbucnite în apropierea localităților Narbolia și Morgongiori.

Un alt incendiu a dus la blocarea circulației pe șoseaua SS131, una dintre principalele artere rutiere ale insulei. Flăcările au izbucnit în apropierea localităților Marrubiu și Terralba, iar traficul a fost oprit în ambele sensuri, provocând coloane lungi de mașini.

La fața locului au fost trimise un elicopter Super Puma și un avion Canadair. Potrivit Anas, șoferii sunt obligați să iasă de pe șosea la kilometrii 67 și 76, circulația fiind deviată pe drumul provincial 46 și pe șoseaua națională SS126.

Sardinia se confruntă în acest weekend cu unul dintre cele mai dificile episoade de incendii din această vară, iar autoritățile continuă intervențiile pentru limitarea extinderii flăcărilor.

Pericolul de incendii va rămâne ridicat și duminică în regiunile Campidano și Cagliari, în unele zone din provincia Oristano, precum și în sud-estul Sardiniei, potrivit Rai News.

Incendii și în Sicilia

În același timp, mai multe incendii de vegetație au izbucnit și în provincia Palermo, de pe insula italiană Sicilia. Potrivit agenției ANSA, focarele au fost semnalate în mai multe localități, inclusiv Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia și Prizzi.

🔥 Sicily wildfires threaten communities across island



📍 Ground and aerial crews battle multiple active wildfires in western and southern parts of the island as flames threaten residential areas



📍 Additional wildfire response operations continue near Trapani and Agrigento as… pic.twitter.com/81FpmgtFIX — Anadolu English (@anadoluagency) July 11, 2026

În zona Sagana din Montelepre, flăcările au izbucnit vineri seară și erau încă active sâmbătă. La Roccapalumba, incendiile au afectat aproximativ 30 de hectare în zonele Ina Casa, Timpi și Borgo Manganaro.

Autoritățile au mobilizat elicoptere, avioane Canadair, pompieri, personal al Corpului Forestier și echipe ale Protecției Civile pentru limitarea incendiilor. Echipajele au intervenit timp de mai multe ore și pentru stingerea focarelor izbucnite în zona Filici din Castronovo di Sicilia și în apropierea intersecției Manganaro, în localitatea Prizzi.