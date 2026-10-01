VIDEO Incendiu de amploare în Sibiu, la o hală de reciclare de deșeuri. Mesaj RO-Alert

Pompierii din Sibiu intervin joi seară la un incendiu de amploare izbucnit la hala unui operator de sortare-reciclare deșeuri din localitatea Șura Mică, în apropierea municipiului reședință, fiind transmis un mesaj RO-ALERT către locuitorii din zonă în urma degajărilor mari de fum, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

„În urma recunoașterii efectuate de pompieri la fața locului, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 700 mp. Se lucrează pentru limitarea extinderii incendiului și pentru localizare. Misiunea este în desfășurare”, a anunțat ISU Sibiu, potrivit Agerpres.

La fața locului au fost mobilizate în primă fază trei autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție, iar apoi forțele de intervenție au fost cu încă o autospecială de stingere, o autospecială CBRN, precum și două autospeciale de stingere și o autospecială cu roboți din cadrul ISU Alba.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare RO-ALERT pentru locuitorii din zonă, atât cei din Șura Mică, cât și cei din municipiul Sibiu.

Având în vedere cantitatea foarte mare de deșeuri aprinse, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă două autospeciale de stingere din cadrul ISU Brașov, au anunțat ulterior reprezentanții ISU Sibiu.