VIDEO Incendiu uriaș la un spital din Cartagena, sud-estul Spaniei. Pacienții și medicii au fost evacuați de urgență

Incendiu la un spital din Spania. Sursa foto: Capturi video X / SER_Cartagena

Un incendiu de amploare a izbucnit miercuri dimineață la Spitalul Santa Lucía din Cartagena, regiunea spaniolă Murcia. Pompierii au evacuat de urgență o parte din personalul medical şi pacienţi și au anunțat că nu sunt victime, transmite El Pais.

Incendiul a fost anunțat la 112 în jurul orei 07.30, prin peste 30 de apeluri. Flăcările au izbucnit pe terasa de la etajul cinci al spitalului, potrivit unor surse din cadrul Guvernului Regiunii Murcia citate de El Pais.

Imagini surprinse de martori și publicate pe rețelele de socializare au aratat focul propagându-se în principal pe faţada uneia dintre clădirile spitalului, provocând un nor gros de fum.

Incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena.



Esperamos que no haya daños personales y que todo quede controlado cuanto antes.



Nuestro máximo ánimo y agradecimiento a los bomberos, policía y servicios de emergencia que vuelven a demostrar su entrega y profesionalidad. https://t.co/dVV8u2lbld pic.twitter.com/WzDMZmDSvl — VOX Murcia (@Vox_Murcia) November 26, 2025

Cauza incendiului este încă necunoscută. Primarul orașului Cartagena, Noelia Arroyo, a anunțat că patru etaje ale spitalului, de la al doilea la al cincilea, au fost evacuate.

Pompierii au reuşit să împiedice extinderea flăcărilor şi încă făceau eforturi pentru stingerea focului în cursul dimineţii.

Președintele Regiunii Murcia, Fernando López Miras, a declarat că incendiul „a fost foarte dramatic”. Serviciul de Sănătate Murcian și personalul spitalului lucrează pentru a muta pacienții din secțiile afectate în zone mai sigure. Potrivit lui López Miras, „50 de paturi sunt mutate la Spitalul Santa María del Rosell și, de asemenea, la Spitalul Los Arcos del Mar Menor”.

Incendio en el bloque 5 del Hospital de Santa Lucía, que se ha propagado con mucha rapidez favorecido por el viento.



Los pacientes han sido evacuados mientras los bomberos trabajan en su extinción. No hay constancia de que haya daños personales pic.twitter.com/I1uzkbQ1kg — SER_Cartagena (@SER_Cartagena) November 26, 2025

Poliția locală a sfătuit șoferii să evite zona din jurul Spitalului Santa Lucía pentru a facilita activitatea serviciilor de urgență. Ofițeri municipali au fost desfășurați în zonă și pe drumurile din jur pentru a gestiona traficul.