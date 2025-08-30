VIDEO „Instalații importante au fost lovite“. Noi atacuri ucrainene reușite peste noapte în Rusia

Armata ucraineană a lovit două rafinării rusești în noaptea de 29 spre 30 august. Foto: X / GeneralStaffUA

Armata ucraineană a anunțat sâmbătă că a lovit peste noapte rafinării de petrol rusești din Krasnodar și Syzran, Kievul continuând astfel campania sa din această vară de a ataca instalațiile de prelucrare și depozitare a petrolului și combustibilului din Rusia.

„Instalații importante ale agresorului rus au fost lovite“, a transmis statul major ucrainean, adăugând că atacul este „parte a reducerii potențialului ofensiv al inamicului și a complicării aprovizionării cu combustibil a unităților militare ale ocupanților.

„Forțele de apărare iau măsuri pentru a submina potențialul ofensiv al invadatorilor ruși și a forța Federația Rusă să înceteze agresiunea armată împotriva Ucrainei”, a adăugat armata ucraineană.

Potrivit Kievului, au avut loc multiple explozii și un incendiu la rafinăria de petrol din Krasnodar, în sudul Rusiei, care produce anual 3 milioane de tone de produse petroliere ușoare.

Imagini neverificate apărute online arată un incendiu de amploare la unitatea de procesare a petrolului:

Krasnodar, Russia. Oil refinery🔥Fireworks night 🎆 pic.twitter.com/CgFI2OYtIW — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) August 30, 2025

Autoritățile ruse din Krasnodar au declarat că resturile unei drone au avariat una dintre unitățile rafinăriei și că a izbucnit un incendiu pe o suprafață de 300 de metri pătrați, potrivit Reuters.

Incendiul a fost stins ulterior, au afirmat autoritățile ruse pe Telegram, adăugând că nu au existat victime, iar angajații au fost evacuați.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a doborât 11 drone ucrainene deasupra regiunii Krasnodar în timpul nopții.

De asemenea, a izbucnit un incendiu în zona rafinăriei Syzran din regiunea Samara, care avea o capacitate de procesare de 8,5 milioane de tone pe an înainte de luna august, a afirmat armata ucraineană. Această rafinărie a mai fost lovită o dată luna aceasta de ucraineni.

Guvernatorul regional al Samarei a confirmat o încercare de atac asupra unei unități industriale în timpul nopții, dar nu a oferit alte detalii.

Clipuri apărute pe rețelele de socializare arată că rafinăria a fost lovită cel puțin o dată.