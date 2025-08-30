Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO „Instalații importante au fost lovite“. Noi atacuri ucrainene reușite peste noapte în Rusia

HotNews.ro
VIDEO „Instalații importante au fost lovite“. Noi atacuri ucrainene reușite peste noapte în Rusia
Armata ucraineană a lovit două rafinării rusești în noaptea de 29 spre 30 august. Foto: X / GeneralStaffUA

Armata ucraineană a anunțat sâmbătă că a lovit peste noapte rafinării de petrol rusești din Krasnodar și Syzran, Kievul continuând astfel campania sa din această vară de a ataca instalațiile de prelucrare și depozitare a petrolului și combustibilului din Rusia.

„Instalații importante ale agresorului rus au fost lovite“, a transmis statul major ucrainean, adăugând că atacul este „parte a reducerii potențialului ofensiv al inamicului și a complicării aprovizionării cu combustibil a unităților militare ale ocupanților.

„Forțele de apărare iau măsuri pentru a submina potențialul ofensiv al invadatorilor ruși și a forța Federația Rusă să înceteze agresiunea armată împotriva Ucrainei”, a adăugat armata ucraineană.

Potrivit Kievului, au avut loc multiple explozii și un incendiu la rafinăria de petrol din Krasnodar, în sudul Rusiei, care produce anual 3 milioane de tone de produse petroliere ușoare.

Imagini neverificate apărute online arată un incendiu de amploare la unitatea de procesare a petrolului:

Autoritățile ruse din Krasnodar au declarat că resturile unei drone au avariat una dintre unitățile rafinăriei și că a izbucnit un incendiu pe o suprafață de 300 de metri pătrați, potrivit Reuters.

Incendiul a fost stins ulterior, au afirmat autoritățile ruse pe Telegram, adăugând că nu au existat victime, iar angajații au fost evacuați.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a doborât 11 drone ucrainene deasupra regiunii Krasnodar în timpul nopții.

De asemenea, a izbucnit un incendiu în zona rafinăriei Syzran din regiunea Samara, care avea o capacitate de procesare de 8,5 milioane de tone pe an înainte de luna august, a afirmat armata ucraineană. Această rafinărie a mai fost lovită o dată luna aceasta de ucraineni.

Guvernatorul regional al Samarei a confirmat o încercare de atac asupra unei unități industriale în timpul nopții, dar nu a oferit alte detalii.

Clipuri apărute pe rețelele de socializare arată că rafinăria a fost lovită cel puțin o dată.

Citește și
VIDEO Criză de benzină în Rusia după valul de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor: Șoferii stau la cozi de kilometri
Campania Kievului dusă cu o nouă tactică produce consecințe vizibile în Rusia. Loviturile bine coordonate, efect „fără precedent”

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro